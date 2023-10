Samospráva by chcela na námestí v Detve niečo, čo by ľudí prilákalo

Detva 15. októbra (TASR) - Námestie v Detve sa nedá porovnávať so zvolenským alebo s banskobystrickým, bolo by však dobré, keby malo niečo, za čím by naň ľudia pravidelne prichádzali. TASR to povedal primátor Branislav Baran.



Detvianskej námestie v minulosti obnovili, pribudli lavičky, zeleň i detské ihrisko. V súčasnosti na ňom samospráva pravidelne organizuje Dni mesta i vianočné trhy. "Kým tam však bežne nebudú ľudia, bude to mŕtve námestie," uviedol s tým, že v prvom rade sa treba starať o výsadbu a stromy, ktoré v priestore v súčasnosti sú a niektoré aj nahrádzať novými. "Pozemky, ktoré tam sú po bývalých budovách, majú potenciál doplniť priestor tak, aký bol v minulosti. Námestie bolo vtedy po oboch stranách lemované budovami," objasnil.



Doplnil, že ak Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) postaví plánovú budovu pre Centrum tradičnej kultúry v Detve, z jednej strany by námestie bolo uzavreté. Niektoré pozemky na námestí sú podľa jeho slov v súkromnom vlastníctve. Ak by však prišiel nápad a niečo by sa tam dalo postaviť a oživilo to priestor, samospráva by sa tomu nebránila.



BBSK plánuje postaviť na námestí novú budovu pre potreby Centra tradičnej kultúry. To sa špecializuje na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Nový areál by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory, súčasťou majú byť aj dielne. Stavba by podľa BBSK mala rešpektovať historickú zástavbu. "Verím, že toto miesto oživí naše námestie a bude lákadlom pre ľudí, aby prišli do historickej časti Detvy," spomenul detviansky primátor v lete, počas predstavenia víťazného návrhu novostavby. Jej vonkajší priestor navrhujú v podobe otvoreného parku, ktorý bude verejnosti voľne prístupný a využijú ho ako rozšírenie námestia pri rôznych trhoch či kultúrnych podujatiach.