Samospráva Bystričian chce dobudovať kanalizáciu v obci

Bystričany 21. februára (TASR) - Samospráva Bystričian (okres Prievidza) plánuje dobudovať kanalizáciu v obci a zrekonštruovať tamojšiu čistiareň odpadových vôd (ČOV). Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž. Investíciu bude financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Vyplýva to z výzvy na prekladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.



Obec má v pláne zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením odpadových vôd prostredníctvom dobudovania stokových sietí, rekonštrukciou (ČOV) sleduje zvýšenie jej kapacity.



Náklady na realizáciu investície odhadla bystričianska samospráva na 2.660.835,19 eura bez dane z pridanej hodnoty. Svoje ponuky môžu firmy predkladať do 12. marca. Kritériom pre výber víťaza verejnej súťaže je najnižšia cena. Uchádzači musia tiež zložiť zábezpeku vo výške 79.000 eur.



Dobudovanie kanalizačnej siete a rekonštrukciu ČOV bude obec financovať z IROP, z výzvy zameranej na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizácie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jej na tento účel schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 2.587.168,43 eura. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 2.723.335,19 eura.