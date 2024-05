Samospráva Bytče získala polmiliónovú dotáciu na opatrovateľskú službu

Bytča 9. mája (TASR) - Bytčianska samospráva uspela so žiadosťou o dotáciu z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Do roku 2025 bude môcť z príspevku poskytnutého Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny refinancovať hodiny opatrovateľskej služby v celkovej výške 503.586 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková.



Opatrovateľskú službu v Bytči momentálne zabezpečujú viac ako štyri desiatky opatrovateliek. "Pre výkon svojej práce musia spĺňať určité kvalifikačné predpoklady, ako sú napríklad absolvovanie kvalifikačného kurzu, ukončené maturitné vzdelanie v zdravotníckom odbore alebo vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore," priblížila Brziaková.



Radnica eviduje každoročne sa zvyšujúci záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby. Podľa Gabriely Cigánikovej z oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu v Bytči je dôvodom predovšetkým zmena vekovej štruktúry obyvateľstva, kde seniori v meste a v jeho prímestských častiach tvoria okolo 14 percent populácie.



"V neposlednom rade je zo strany seniorov záujem o túto službu aj z toho dôvodu, že ju uprednostňujú pred inštitucionálnou starostlivosťou. To znamená, že opatrovateľskú službu vykonávajú terénne opatrovateľky priamo v domácnostiach klientov," poznamenala Cigániková.



Bytčianska samospráva uspela so žiadosťou o finančnú podporu opatrovateľskej služby tretí raz. Aktuálne v meste evidujú 42 prijímateľov opatrovateľskej služby. Nárok na ňu majú fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy a pri základných sociálnych aktivitách.