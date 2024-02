Samospráva Dudiniec pristúpila k zvýšeniu dane za ubytovanie

Dudince 8. februára (TASR) - Návštevníci Dudiniec zaplatia v tomto roku na dani z ubytovania viac ako vlani. Miestna samospráva pristúpila od januára tohto roka k zvýšeniu dane z ubytovania. Primátor Dudiniec Dušan Strieborný pre TASR priblížil, že daň z ubytovania zvýšili zo sumy 1,5 eura na deň a osobu na dve eurá.



"Táto potreba nám vznikla z viacerých dôvodov. Je tu prvý faktor, ten najpodstatnejší, že samosprávy na Slovensku majú dosť výrazné ekonomické problémy. Druhým dôvodom bol zvyšujúci sa nárok na služby, ktoré mesto poskytuje aj pre návštevníkov a klientov, ktorí nás navštevujú," poznamenal primátor.



Množstvo prostriedkov podľa neho investuje samospráva do infraštruktúry a jej údržby. Napríklad len samotné prevádzkovanie parku s názvom Slnečná lúka, ktorý vybudovali v rokoch 2020 až 2021, stojí mesto podľa Strieborného ročne okolo 25.000 eur. "Takže tie nároky sa zvýšili aj na takéto prevádzkové náklady," podotkol primátor Dudiniec.



Samospráva predpokladá, že tohtoročný príjem z dane za ubytovanie by mal byť na úrovni 600.000 eur. Vlani evidovali celkovo 300.000 prenocovaní, čomu zodpovedal príjem v tejto oblasti vo výške 450.000 eur. "To zvýšenie predpokladáme približne o 150.000 eur. Podstatnú časť plánujeme použiť na zriadenie a činnosť mestskej polície, ktorú máme v pláne zriadiť k 1. máju 2024," podotkol Strieborný.



Počet prenocovaní v meste však stále nie je podľa primátora na úrovni rokov pred kovidovým obdobím, keď napríklad v roku 2019 evidovali až 390.000 prenocovaní. Počas rokov 2020 a 2021 poklesol ich počet zhruba o 150.000. "Čiže to číslo 300.000 je už optimistickejšie, ale stále sme ešte úroveň pred kovidom nedosiahli. Je tu predpoklad, vidíme to už podľa nástupov z januára, že sa ten počet zvýšil, takže pevne verím, že to tak bude pokračovať aj v ďalšom priebehu roka," dodal primátor.