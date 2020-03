Samospráva Fiľakova distribuuje rúška seniorom

Fiľakovo 24. marca (TASR) – Niekoľko stoviek bavlnených ochranných rúšok rozdistribuovala v posledných dňoch do domácností samospráva mesta Fiľakovo v okrese Lučenec. V tomto týždni podľa primátora Attilu Agócsa doručia ďalšiu tisícku.



„Počas minulého týždňa sa nám podarilo získať približne 950 bavlnených rúšok. Množstvo z nich ušili pracovníčky našich verejnoprospešných služieb,“ priblížil primátor.



Samospráva najprv podľa jeho slov zabezpečila rúška pre vlastných zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s klientmi, ďalšie rozdávajú podľa stupňa odkázanosti.



„V prvom rade sme ich zaniesli do domácností, kde žijú najstarší obyvatelia mesta a tiež osamelí seniori. Postupne budeme doručovať rúška i mladším obyvateľom mesta,“ ozrejmil Agócs.



Dodal, že mesto sa do boja s novým koronavírusom zapája aj informačnou kampaňou. „Každý deň sledujeme vývoj situácie a dávame informácie občanom cez našu facebookovú stránku i mestský rozhlas. Na webovom sídle mesta tiež máme nainštalovaného takzvaného chatbota, ktorý slúži ako virtuálny asistent a odpovedá na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú choroby COVID-19,“ zakončil primátor.