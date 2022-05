V Handlovej chcú opraviť cestu na Jánošíkovej ulici

Handlová 27. mája (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje zabezpečiť čiastočnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice. O opravu komunikácie, ktorá je v zlom stave, žiadali mesto i obyvatelia prostredníctvom petície. Na práce vyčlenila radnica v rezervnom fonde 110.000 eur. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (26. 5.).



V rezervnom fonde má mesto k dispozícii viac ako 650.000 eur. "Z fondu bude mesto financovať dve položky, a to rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta za 260.000 eur a za 110.000 eur rekonštrukciu komunikácie na Jánošíkovej ulici," povedal vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Peter Mendel.



Samospráva podľa neho pôvodne počítala, že z rezervného fondu bude čerpať ďalších 150.000 eur na rekonštrukciu priestorov Základnej školy Morovnianska cesta, ktorá mala priniesť zvýšenie kapacity materskej školy o dve triedy. "Na zápis sa v máji nedostavilo toľko detí, kapacitu tak zatiaľ netreba rozšíriť," ozrejmil.



Samospráve tak zostane v rezervnom fonde približne 300.000 eur. "Tieto peniaze budú slúžiť ako rezerva na zvyšok tohto rozpočtového roka, prípadne na budúci rok. Už máme indície z rokovaní Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska o obnovení zákona, ktorý platil počas pandémie, že prostriedky rezervného fondu môžu byť použité aj na bežné výdavky," priblížil Mendel. To by podľa neho riešilo situáciu samosprávy v súvislosti so zvýšením cien energií a ďalších položiek, ktoré stúpli rádovo o stovky percent.