Samospráva Handlovej chce predať dom kultúry v Novej Lehote

Handlová 17. júla (TASR) - Samospráva Handlovej má záujem predať kultúrny dom v mestskej časti Nová Lehota. Budovu, ktorú dali do užívania ešte v roku 1938, ponúka záujemcom cez verejnú obchodnú súťaž. Cenu stanovil znalecký posudok na viac ako 88.000 eur.



Kultúrny dom už niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, mesto ho v minulosti využívalo ako volebnú miestnosť. Stavebno-technický stav budovy vykazuje známky poškodenia. Mesto dalo vypracovať znalecký posudok, ten stanovil všeobecnú hodnotu budovy, ako i pozemku, na ktorom stojí, na 88.532 eur. Suma je zároveň minimálnou kúpnou cenou nehnuteľností vo verejnej obchodnej súťaži. "Chceme zistiť prieskumom trhu, či vôbec je v súkromnom sektore, treťom sektore záujem o takúto budovu," povedal viceprimátor Radoslav Iždinský.



Ide podľa neho o dubiózny majetok a mesto momentálne nemá, ani v najbližšej budúcnosti nebude mať prostriedky na to, aby sa oň postaralo tak, ako je potrebné. "Pozemky v okolí sú pomerne rozľahlé, ale toto je len verejná obchodná súťaž a uvidíme, s akými zámermi sa do nej prihlásia nejakí záujemcovia," dodal.



Zámerom mesta je prípadné financie, ktoré mesto získa odpredajom budovy, použiť na postupnú rekonštrukciu budovy bývalej fary v Novej Lehote, ozrejmila primátorka Silvia Grúberová. "Cieľom je vybudovať z bývalej fary dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj ako miesto stretávania sa obyvateľov, miesto pre komunitné aktivity a portfólio rôznych verejnoprospešných služieb. Budova spoločne s rozľahlým areálom bývalého sadu má potenciál stať sa komunitným miestom, ako aj miestom podporujúcim cestovný ruch," skonštatovala Grúberová. Samospráva má podľa nej záujem uchádzať sa i o ďalšie prípadné verejné či európske zdroje na tento účel.