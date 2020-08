Samospráva Handlovej chce v areáli bane vytvoriť banský skanzen

Handlová 2. augusta (TASR) - Samospráva Handlovej chce v areáli tamojšej bane vytvoriť banícky uhoľný skanzen. Cieľom je zachovať unikátne technické pamiatky, ktoré sa tam nachádzajú. Banský skanzen je projektovým zámerom mesta v rámci transformačného procesu regiónu po ukončení ťažby uhlia, podieľať sa na ňom budú viacerí odborníci. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



S ideou vytvorenia baníckeho skanzenu v areáli bane Handlová prišli členovia Handlovského baníckeho spolku, záujem o čo najvyššiu mieru zachovania objektov v areáli majú i Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Spoločnosť už požiadala Pamiatkový úrad SR o zaradenie banského triediča z dôb rakúsko-uhorskej monarchie medzi národné technické pamiatky, potvrdil vedúci projektov Ivan Karsten.



"Zachovaná tiež ostane samotná banská štôlňa, keďže tá naďalej bude dodávať vodu a teplo pre priľahlú prevádzku rybej farmy. Zachovanie ďalších budov, napríklad prvej budovy elektrárne, banskej záchrannej stanice či krytých premostení medzi budovami bude predmetom rokovaní, a bude závisieť od dostupných finančných prostriedkov a samotného architektonického návrhu skanzenu," ozrejmila ďalej hovorkyňa mesta.



Jeden zo základných návrhov skanzenu podľa nej obsahuje vozenie návštevníkov banským vláčikom úvodnou štôlňou s Bazaltom, kde by mohli byť inštalované rôzne expozície. "Myšlienka skanzenu zahŕňa aj areál Východnej šachty. Tu je však situácia trochu odlišná, keďže HBP nie je vlastníkom celého areálu. Jeho veľkú časť vlastní spoločnosť Hutira Slovakia, ktorá má však rovnako ako bane, záujem na zachovaní objektov, predovšetkým ťažobnej veže a jedinečných technických zariadení," doplnila.



Otáznym zostáva spôsob financovania skanzenu. Podľa jeho rozsahu a formy môžu prevádzkové ročné náklady predstavovať od 100.000 do jedného milióna eur. "Spoločnosť nemôže financovať údržbu budov alebo zariadení, ktoré budú odstavené z výrobnej prevádzky. Pre projekt skanzenu je preto kriticky dôležité zaistiť spôsob, akým bude financovaná jeho prevádzka, a to už predtým, než sa začnú demontovať jednotlivé budovy a zariadenia v areáli Bane Handlová," dodal Karsten. Zároveň potvrdil, že definitívne ukončenie ťažby plánujú bane na rok 2022, prípadne 2023.