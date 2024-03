Samospráva Handlovej otvorí dvere verejnosti po 19. raz

Handlová 7. marca (TASR) - Samospráva Handlovej v piatok (8. 3.) otvorí svoje dvere verejnosti po 19. raz. Aktivity si pre verejnosť pripravili mestský úrad i mestské organizácie, sprievodný program bude venovaný zdraviu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Deň otvorených dverí (DOD) organizuje samospráva práve v piatok, keď si pripomína 648. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Handlovú založili 8. marca 1376," uviedla Paulínyová.



Deti i dospelí budú môcť od 9.00 do 14.00 h navštíviť oddelenia mestského úradu či organizácie mesta. Na námestí odprezentuje svoju činnosť Hater-Handlová, program k svojmu 100. výročiu fungovania pripravila i mestská knižnica. Svoju činnosť odprezentuje dom kultúry i kontaktné centrum, prácu v oblasti prevencie a svoje priestory predstaví mestská polícia. Do programu DOD sa zapojí aj Regionálna televízia Prievidza, ktorá návštevníkom priblíži svoje štúdio v Podnikateľskom inkubátore.



"Verejnosť sa bude môže zapojiť do DOD i cez kvíz. Ten bude dostupný v piatok do polnoci, v pondelok (11. 3.) automat vyžrebuje šiestich víťazov, ktorí získajú vecné ceny," priblížila Paulínyová.



Všetci návštevníci DOD navyše podľa nej dostanú malú pozornosť od mesta v podobe záložky do knihy s farebným motívom častí banského triediča od akademického architekta Rastislava Nemca. "Pre seniorov, ktorí sa zastavia počas dňa na úrade, pripravila radnica i zošit Tréning pamäti," doplnila.



Sprievodný program bude venovaný zdraviu a uskutoční sa v Podnikateľskom inkubátore. Handlovská nemocnica pripravila program pre deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ktorý bude zameraný na hygienu rúk a ochranu zdravia pred infekciami. Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi naučí návštevníkov, ako podať prvú pomoc a Slovenský Červený kríž predstaví vybavenie sanitky.