Samospráva Handlovej plánuje zrealizovať viacero investícií
Autor TASR
Handlová 25. decembra (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje budúci rok dať financie do elektromobility, odpadového hospodárstva, športu či školstva. Investovať v meste bude i štát, ktorý zabezpečuje výstavbu priemyselného parku v areáli bývalej bane.
„Mesto bude v budúcom roku pokračovať so začatým projektmi, rozbehnúť chce i tie, ktoré nám nedávno schválili,“ povedala pre TASR primátorka Silvia Grúberová.
Jedným z pokračujúcich projektov je podľa nej obstaranie elektrických autobusov a nabíjacích staníc, ktoré budú obsluhovať verejnú dopravu v meste. Samospráva bude realizovať aj výstavbu uzamykateľných stojísk na nádoby na odpad, na ktorý mestu v novembri schválili zdroje z Operačného programu Slovensko.
„Mimoriadne dobrou správou pre mesto je aj opätovné naštartovanie projektu rekonštrukcie plavárne a vonkajšieho kúpaliska s následnou kolaudáciou a otvorením pre verejnosť,“ avizovala primátorka.
Samospráva v rámci sociálnej oblasti bude pokračovať s projektom terénnej sociálnej práce, opatrovateľskej služby i Kontaktného centra Handlová. Z mimorozpočtových zdrojov plánuje zrealizovať i ďalšie investície. „Jedným z projektov je rekonštrukcia materskej školy na Morovnianskom sídlisku, kde nám hodnotia projekt na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Druhý projekt v hodnotení je za 5,8 milióna eur v partnerstve s Hornonitrianskymi baňami Prievidza a Handlovským baníckym spolkom a ide o vybudovanie banského skanzenu a galérie hnedouhoľného baníctva,“ priblížila primátorka.
Radnica chce v budúcom roku tiež podľa nej predložiť žiadosť na vybudovanie autobusovej stanice v lokalite súčasnej tržnice, rovnako na postupnú obnovu autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy. „Vlastné - úverové zdroje - budú slúžiť na spolufinancovanie niektorých projektov, poslancom budem navrhovať i ďalšie investície, ako je vybudovanie parkovacích miest, rekonštrukcia striech na budove Senior centra a na budove zámočka na Ulici SNP, ako aj vybudovanie mládežníckeho centra,“ doplnila.
Investíciou štátu je podľa primátorky zase výstavba štátneho parku v areáli bane Handlová s novou prístupovou cestou zo štátnej komunikácie, ktorú realizuje spoločnosť MH Invest prevažne z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu, ďalšie zdroje sú z Ministerstva hospodárstva SR. Dokončiť by sa mal v závere roka 2026. „My už dosť dlhé obdobie komunikujeme so zástupcami zahraničnej spoločnosti. Pokiaľ nie je všetko uzatvorené, bolo by predčasné pomenovať spoločnosť aj jej aktivity, ale sú zo zelenej oblasti. Verím, že sa podarí, aby sme na jeseň 2026 poklepali základný kameň pri výstavbe hál,“ ozrejmila Grúberová.
Mestu sa zároveň podľa nej podarilo v uznesení vlády SR z 15. mája tohto roka presadiť tri dopravné uznesenia a v budúcom roku by mala Slovenská správa ciest realizovať veľkoplošnú opravu hlavnej cesty I/9. Spoločnosť Kmet Handlová, v ktorej je desaťpercentným akcionárom mesto, bude zase pokračovať v rekonštrukcii rozvodov tepla z Modernizačného fondu.
