Handlová 30. júla (TASR) - Samospráva Handlovej pokračuje v opravách budovy mestskej polície (MsP) na Námestí baníkov. Obnovou prejde vstupná chodba a schodisko, rekonštrukciu čaká i tehlový balkón. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



„Nelákavá vstupná chodba do budovy MsP sa stáva minulosťou. Mesto investuje postupne do opravy tejto mestskej budovy, kde už zabezpečilo výmenu okien, vstupných dverí, zmenu vykurovania a opravu strechy,“ spomenula Paulínyová.



V rámci aktuálnej úpravy interiéru podľa nej mesto vymaľuje a vystierkuje vstupnú chodbu a schodisko, na tieto práce v rozpočte vyčlenilo 4000 eur. „Tento rok by sa mal na budove opraviť aj rozpadávajúci sa tehlový balkón. Náklady na jeho rekonštrukciu by mali byť vo výške 3000 eur,“ avizovala.