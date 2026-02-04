< sekcia Regióny
Samospráva Handlovej zbúrala prvý z troch domov v baníckej kolónii
O zbúraní domov rozhodlo mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní vlani v septembri.
Autor TASR
Handlová 4. februára (TASR) - Samospráva Handlovej zbúrala tento týždeň prvý z troch objektov, ktoré určila na asanáciu v baníckej kolónii. Dom na Ligetskej ulici bol v havarijnom stave. Asanovať plánuje mesto i domy na uliciach Marka Čulena a Fučíkovej. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
O zbúraní domov rozhodlo mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní vlani v septembri. „Na asanáciu budov, ktorých stavebno-technický stav bol havarijný a nezodpovedal podmienkam na trvalé bývanie, schválili poslanci vyčlenenie finančných zdrojov vo výške 31.000 eur z rezervného fondu,“ pripomenula Paulínyová.
Od októbra minulého roka podľa nej radnica zabezpečovala proces vybavovania búracích povolení, riešila i úzku spoluprácu so sociálnym oddelením mestského úradu pri riešení bytovej otázky s obyvateľmi predmetných budov. „Po odpojení všetkých napojených sietí bolo možné pristúpiť k samotnému búraniu a k pondelku (2. 2.) vykonala spoločnosť Hater-Handlová asanáciu prvej baníckej kolónie na Ligetskej ulici,“ doplnila.
Primátorka Silvia Grúberová priblížila, že v najbližších týždňoch sa uskutoční aj asanácia kolónií na uliciach Marka Čulena a Fučíkovej. „Mám v pláne predložiť mestskému zastupiteľstvu aj asanáciu ďalších kolónií, ktoré sú v nevyhovujúcom stave,“ avizovala.
Baníckej kolónii sa samospráva venuje už dlhšie. Za problém označila neplatičov, zlý až havarijný stav obydlí, správanie ľudí i vytváranie skládok odpadu. Mesto už pred časom zdôraznilo, že k asanácii bytových domov nepristúpi skôr, ako zabezpečí, aby sa o nájomníkov, ktorí v nich bývajú, nejakým spôsobom nepostaralo.
O zbúraní domov rozhodlo mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní vlani v septembri. „Na asanáciu budov, ktorých stavebno-technický stav bol havarijný a nezodpovedal podmienkam na trvalé bývanie, schválili poslanci vyčlenenie finančných zdrojov vo výške 31.000 eur z rezervného fondu,“ pripomenula Paulínyová.
Od októbra minulého roka podľa nej radnica zabezpečovala proces vybavovania búracích povolení, riešila i úzku spoluprácu so sociálnym oddelením mestského úradu pri riešení bytovej otázky s obyvateľmi predmetných budov. „Po odpojení všetkých napojených sietí bolo možné pristúpiť k samotnému búraniu a k pondelku (2. 2.) vykonala spoločnosť Hater-Handlová asanáciu prvej baníckej kolónie na Ligetskej ulici,“ doplnila.
Primátorka Silvia Grúberová priblížila, že v najbližších týždňoch sa uskutoční aj asanácia kolónií na uliciach Marka Čulena a Fučíkovej. „Mám v pláne predložiť mestskému zastupiteľstvu aj asanáciu ďalších kolónií, ktoré sú v nevyhovujúcom stave,“ avizovala.
Baníckej kolónii sa samospráva venuje už dlhšie. Za problém označila neplatičov, zlý až havarijný stav obydlí, správanie ľudí i vytváranie skládok odpadu. Mesto už pred časom zdôraznilo, že k asanácii bytových domov nepristúpi skôr, ako zabezpečí, aby sa o nájomníkov, ktorí v nich bývajú, nejakým spôsobom nepostaralo.