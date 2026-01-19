< sekcia Regióny
Samospráva hľadá osobnosti Žiliny, nominovať ich môže aj verejnosť
Autor TASR
Žilina 19. januára (TASR) - Mesto Žilina v tomto roku opäť ocení osobnosti, ktoré prispeli k jeho rozvoju. Navrhnúť ich môže aj verejnosť, a to najneskôr do 28. februára. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
„Nominovať možno osobnosti, ktoré dosiahli výrazné úspechy vo vede, technike, kultúre, športe, sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Za mimoriadne zásluhy môže mesto udeliť čestné občianstvo, cenu mesta či Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina. Všetky ocenenia je možné udeliť aj in memoriam,“ uviedla Ondrášová.
Vyplnený nominačný formulár je možné zaslať poštou na adresu mestského úradu alebo e-mailom. Laureátov na ocenenie vyhlási mesto na slávnostnom spoločenskom podujatí na jeseň tohto roka.
Žilinská samospráva oceňuje osobnosti od roku 1995. Počas tejto takmer 30-ročnej tradície pribudlo do mestskej siene slávy množstvo významných mien. Posledný ročník sa konal v roku 2024, keď sa čestnými občanmi stali odborník v mliekarenstve a syrárstve Karol Herian, archeológ Jozef Moravčík, architekti Viera Mecková, Ľudovít Kupkovič a Alex Mlynárčik.
