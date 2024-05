Samospráva Košíc definitívne schválila tohtoročný rozpočet

Košice 30. mája (TASR) - Košickí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili ďalší návrh rozpočtu na tento rok. Oproti tomu, ktorý odhlasovali v polovici mája, no primátor Jaroslav Polaček ho odmietol podpísať, zahŕňa niekoľko zmien. Okrem iného namiesto jedného milióna eur počíta s dvojmiliónovým úverom.



Podľa primátora bol návrh rozpočtu z dielne vedenia mesta a skupiny poslancov reakciou na ten, ktorý MsZ schválilo pred dvoma týždňami a ktorý považoval za nezákonný. Za jeho aktuálnu podobu zahlasovalo 23 poslancov, proti bolo 14 a jeden sa zdržal.



Mesto by tak malo hospodáriť so sumou okolo 292,44 milióna eur. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške dvoch miliónov eur. Ako tradične tvorí najväčšiu výdavkovú položku školstvo. Rekordný finančný príspevok, a to v sume 33,9 milióna eur, dostane Dopravný podnik mesta Košice. Napríklad na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov pôjde 600.000 eur a zoologickej záhrade namiesto 200.000 eur škrtli 100.000 eur. Napriek tomu však oproti minulému roku bude hospodáriť s väčším balíkom peňazí. Rozpočet v porovnaní s vlaňajškom počíta aj so zníženými dotáciami na kultúru, šport a mládežnícky futbal.



"Z toho mála, čo máme, sme sa pokúsili urobiť dostatočne vyrovnaný rozpočet," povedal Polaček s tým, že nie je ideálny. Považuje ho však za kompromis a znak solidarity. Avizoval, že ho odobrí svojím podpisom. "Budú fungovať mestské podniky, ideme opravovať cesty, chodníky - toto je to, čo sa šesť mesiacov nerobilo, lebo sa čakalo na rozpočet. Toto všetko potrebujeme dohnať," dodal.



Prijatie nového úveru považuje za nevyhnutné. Okrem vybudovania infraštruktúry súvisiacej s výstavbou automobilky Volvo má slúžiť aj na financovanie ďalších kapitálových výdavkov. Podľa primátora je zadlženosť mesta na úrovni 23 percent, čo je o desať percent menej ako pred jeho nástupom do funkcie.



Predseda Košického klubu Ladislav Lörinc však pripomína takzvanú skrytú zadlženosť, na ktorú dlhodobo upozorňuje aj hlavný kontrolór mesta. Ide o zadlženosť mesta vrátane mestských podnikov. Obáva sa tiež toho, ako bude mesto v najbližších rokoch znášať splácanie úverov.



Podľa Lörinca je pre mesto dobré, že má konečne schválený rozpočet. Predstavu o ňom však mal inú. "Rozpočet umožňuje mestu fungovať, ale mesto zároveň posiela signál, že odmieta šetriť," uviedol. Klub nie je spokojný ani s použitím rezervného fondu, ktorý sa oproti pôvodne navrhovanej sume 646.000 eur zvyšuje o ďalších 70.000 eur.



Čo sa týka doplatenia krátených podielových daní pre mestské časti z konca vlaňajška, kým predtým MsZ opakovane odsúhlasilo ich doplatenie v tomto roku, tentoraz schválilo, aby bola suma 1,41 milióna eur zahrnutá v návrhu rozpočtu na roky 2025 a 2026, a to v závislosti od vývoja príjmov rozpočtu.



MsZ zároveň primátorovi upravilo kompetenciu presúvať finančné prostriedky v rámci rozpočtu. Kým sa poslanci pred dvoma týždňami zhodli na sume 500.000 eur ročne, vo štvrtok sa uzniesli na sume dvoch miliónov.