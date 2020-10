Samospráva Kremnice si zdravotnícky personál zabezpečila sama

Kremnica 30. októbra (TASR) – Samospráva Kremnice stále nemá informácie o tom, či v sobotu (31. 10.) ráno na odberné miesta na území mesta armáda zabezpečí dostatok zdravotníkov. Mestu sa však podarilo zabezpečiť záložný zdravotnícky personál, celoplošné testovanie by tak v Kremnici nemalo byť ohrozené. TASR o tom informoval primátor Alexander Ferenčík.



„Nemáme žiadne informácie, ktoré by sme mali mať. Zdravotníkov sme si preto vyriešili po svojej línii,“ povedal primátor s tým, že ani vojaci, ktorí sa už na odberových miestach pohybujú, o presných počtoch zdravotníckeho personálu nevedia.



„Máme vlastné záložné tímy zdravotníkov, ale sú na hrane kapacitných možností odberových miest,“ potvrdil primátor. Oceňuje prácu vojakov, no tvrdí, že organizácia operácie je problémová. Zdôraznil, že na pleciach samosprávy nakoniec skončili takmer všetky kľúčové povinnosti v rámci príprav na testovanie.