Samospráva otvorila nové detské ihrisko Strand v mestskom parku

Lučenec 3. júla (TASR) – Od začiatku prázdnin samospráva Lučenca oficiálne sprístupnila detské ihrisko Strand v tamojšom mestskom parku. Informovala o tom primátorka Alexandra Pivková.



„Pri otvorení sme mali veľmi veľké problémy administratívneho a byrokratického charakteru. Ihrisko sme budovali na novom priestore s novými prvkami, ktoré musia podliehať certifikácii a množstvu bezpečnostných pravidiel. Od 1. januára platí nový zákon, ktorý je vo vzťahu k bezpečnosti nastavený naozaj tvrdo,“ podotkla primátorka s tým, že práce brzdila aj koronakríza.



Priestor starého lučeneckého Strandu má podľa nej aj svoju historickú hodnotu, keďže v minulosti tam bolo verejné kúpalisko. Neskôr sa mesto snažilo využiť toto miesto ako výbeh pre psy, časom sa však priestor zmenil na zákutie, kde ľudia robili neporiadok.



„Okrem priestoru pre deti sme sa preto snažili vytvoriť aj oddychovú zónu určenú na relax pre rodičov a ich ratolesti. Strand je nadštandardne vybavené detské ihrisko, ktoré pracuje najmä s tematikou vody, ale aj zvukom,“ uviedla primátorka.



Doplnila, že v ďalšej etape plánujú vytvoriť cestičku k potoku, ktorá by slúžila ľuďom na vstup do vody, kde by si mohli ovlažiť nohy. „Počas letných horúčav by nám všetkým takéto schladenie padlo určite dobre,“ zakončila primátorka.