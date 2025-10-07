Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Samospráva Partizánskeho chce dobudovať na Kukučínovej ulici chodník

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť M-Silnice so sídlom v Žiline, zmluvu o dielo s ňou samospráva uzatvorila koncom septembra.

Autor TASR
Partizánske 7. októbra (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje zabezpečiť rekonštrukciu a dobudovanie chodníka na Kukučínovej ulici. Dodávateľa prác vybrala cez verejnú súťaž, za stavebné úpravy zaplatí viac ako 280.000 eur.

„Stavba je podľa úsekov rozdelená na štyri stavebné objekty a štyri menšie objekty osvetlenia uličného priestoru a priechodov pre chodcov,“ spresnila radnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Stavebné úpravy chce zabezpečiť mesto na úseku, ktorý sa začína v križovatke ciest Kukučínova a Gumárenská, pokračuje smerom k Námestiu mieru, kde sa v križovatke s Ulicou F. Kráľa spája s už existujúcim chodníkom pre chodcov. „Chodník z betónovej dlažby so šírkou dva metre bude umiestnený v celej dĺžke medzi križovatkami popri miestnej ceste. V mieste križovatky s Gumárenskou ulicou dôjde k úprave nevyhovujúcich pomerov a zadefinovaniu vnútorného polomeru križovatky,“ doplnila radnica.

Súčasťou prác bude vybúranie existujúcich spevnených plôch, vybudovanie elektrického vedenia a osvetlenia, uličných vpustov, úpravy podložia, osadenie obrubníkov a prídlažby, ako i položenie vrstiev chodníkov a oprava cesty.

Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť M-Silnice so sídlom v Žiline, zmluvu o dielo s ňou samospráva uzatvorila koncom septembra. Náklady na výstavbu sú vo výške 282.419,54 eura. Stavebné úpravy by mala firma dokončiť do štyroch mesiacov od prevzatia staveniska.

Výstavbu chodníka bude samospráva financovať z Programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a vlastných zdrojov. Projektový zámer jej schválili koncom júla.
