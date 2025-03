Samospráva Partizánskeho chce vybudovať prvý mestský cyklochodník

Partizánske 5. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje vybudovať prvý mestský cyklochodník. Na výstavbu cyklotrasy získala príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR, dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž. Náklady odhadla na viac ako jeden milión eur.



"Predmetom zákazky je realizácia cyklotrasy v intraviláne mesta Partizánske, ktorá tvorí kostrové cyklistické bezbariérové prepojenie so začiatkom na Víťaznej ulici od existujúcej oceľovej cyklistickej lávky rieky Nitrica v smere z juhozápadu na východ cez centrum Partizánskeho okolo železničnej a autobusovej stanice do Parku M. R. Štefánika," opísala samospráva v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Cyklotrasa bude mať dĺžku približne 3,06 kilometra.



Náklady na výstavbu cyklistického chodníka radnica odhadla na 1.063.891,55 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu.



"Cyklistický chodník spojí sídlisko Luhy s centrom mesta a umožní tak obyvateľom týchto mestských častí prístup k všetkým hlavným inštitúciám, autobusovej a vlakovej stanici, ako aj nákupným centrám a aktivitám na námestí," uviedol pred časom primátor Jozef Božik. Dôležitým cieľom trasy sú podľa neho zamestnávatelia nielen v týchto organizáciách, ale aj v hnedom priemyselnom parku a tiež školy, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. "Obyvatelia z mestskej časti Šípok sa na trasu môžu pripojiť po prechode cez rieku Nitra," doplnil.



Na výstavbu cyklistickej infraštruktúry získalo mesto dotáciu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 1.627.154 eur, čo by malo pokryť celkové náklady na výstavbu. Presnú sumu celkových nákladov mesto vyčísli po ukončení verejného obstarávania.