< sekcia Regióny
Samospráva Partizánskeho chce zabezpečiť obnovu budovy mestského úradu
Financie na komplexnú obnovu budovy chce samospráva získať z výzvy na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Autor TASR
Partizánske 20. novembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho sa chce opätovne uchádzať o mimorozpočtové zdroje na obnovu budovy mestského úradu (MsÚ). Komplexnú rekonštrukciu objektu plánuje zabezpečiť z Programu Slovensko, Fondu na spravodlivú transformáciu. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci ešte na svojom októbrovom rokovaní.
Financie na komplexnú obnovu budovy chce samospráva získať z výzvy na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra.
„Cieľom projektu je komplexná obnova a modernizácia budovy MsÚ so zameraním na zvýšenie energetickej hospodárnosti, zníženie prevádzkovej náročnosti a zabezpečenie bezbariérového prístupu,“ načrtla v októbri samospráva.
Realizáciou zámeru sa podľa nej zlepší stavebno-technický stav objektu a vytvoria sa kvalitnejšie podmienky pre poskytovanie služieb občanom a prácu zamestnancov úradu. „Navrhované opatrenia prispejú k zníženiu potreby energie a emisií oxidu uhličitého, zlepšeniu vnútorného prostredia a predĺženiu životnosti budovy. Súčasťou zámeru je aj zlepšenie mikroklímy prostredníctvom vegetačných striech a úprav zelene v okolí objektu,“ doplnila.
Samospráva má k dispozícii alokáciu približne 2,6 milióna eur. Keďže pôvodný projektový zámer počíta s väčším objemom financií, radnica v súčasnosti pracuje na jeho úprave.
Mesto sa už o mimorozpočtové zdroje na obnovu úradu v minulom roku uchádzalo, financie na tento účel chcelo získať z Environmentálneho fondu. So žiadosťou nebolo úspešné.
Financie na komplexnú obnovu budovy chce samospráva získať z výzvy na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra.
„Cieľom projektu je komplexná obnova a modernizácia budovy MsÚ so zameraním na zvýšenie energetickej hospodárnosti, zníženie prevádzkovej náročnosti a zabezpečenie bezbariérového prístupu,“ načrtla v októbri samospráva.
Realizáciou zámeru sa podľa nej zlepší stavebno-technický stav objektu a vytvoria sa kvalitnejšie podmienky pre poskytovanie služieb občanom a prácu zamestnancov úradu. „Navrhované opatrenia prispejú k zníženiu potreby energie a emisií oxidu uhličitého, zlepšeniu vnútorného prostredia a predĺženiu životnosti budovy. Súčasťou zámeru je aj zlepšenie mikroklímy prostredníctvom vegetačných striech a úprav zelene v okolí objektu,“ doplnila.
Samospráva má k dispozícii alokáciu približne 2,6 milióna eur. Keďže pôvodný projektový zámer počíta s väčším objemom financií, radnica v súčasnosti pracuje na jeho úprave.
Mesto sa už o mimorozpočtové zdroje na obnovu úradu v minulom roku uchádzalo, financie na tento účel chcelo získať z Environmentálneho fondu. So žiadosťou nebolo úspešné.