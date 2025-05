Samospráva Partizánskeho chce zrekonštruovať budovu mestského úradu

Partizánske 11. mája (TASR) - Samospráva Partizánskeho má záujem komplexne zrekonštruovať budovu mestského úradu (MsÚ) za viac ako štyri milióny eur. Investíciou bude sledovať zníženie energetickej náročnosti objektu, priniesť by mala i debarierizáciu priestorov. Financie bude žiadať z Environmentálneho fondu. Zámer radnice a spolufinancovanie mesta odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Primátor Jozef Božik spomenul, že pôvodný rozpočet na komplexnú rekonštrukciu objektu predstavoval päť miliónov eur, po dohode s prednostkou MsÚ Dášou Jakubíkovou projekt upravili. „Úrad nebude mať ďalšie pochôdzne podlažie, strecha nebude šikmá, ale rovná, a bude tam fotovoltika. Chceme na MsÚ priniesť aj nový prvok, a to výťah, čo ocenia najmä ľudia s problémami s pohybom alebo vo vyššom veku,“ priblížil primátor.



Súčasťou prác bude podľa neho i kompletné zateplenie a modernizácia vonkajšieho i vnútorného priestoru úradu, a to vrátane garáží, a takisto i pracoviska mestskej polície (MsP), ktoré chce samospráva prepojiť s vnútornými priestormi MsÚ. Pôvodný domovníkov byt by sa tak stal sčasti priestorom, kde by slúžila hliadka MsP a vykonávala by tam činnosť.



Financie na rekonštrukciu úradu chce mesto žiadať z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov. Rozpočet projektu je vo výške 4.000.040 eur, z toho oprávnené výdavky predstavujú približne 3.100.000 eur. Prednostka MsÚ ozrejmila, že projekt výrazne zameraný na energetickú efektívnosť radnica pripravovala ešte minulý rok, pričom pôvodne predpokladala, že projekt predloží do niektorej z výziev v rámci integrovaných územných investícií, kde je však alokovaná veľmi malá suma. Rovnako nízka je podľa nej alokácia aj v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. „Chceme riešiť len tie veci, ktoré sú nevyhnutné. Veľký zásah je výťah, ktorý nie je oprávneným výdavkom. Neoprávneným výdavkom je aj zateplenie garáží a rovnako časť výdavkov na rekonštrukciu priestorov MsP. Súčasťou projektu je takisto debarierizácia sobášnej siene, tá je oprávneným výdavkom,“ priblížila Jakubíková. Mesto podľa nej bude zisťovať, či by mohlo neoprávnené výdavky financovať z úveru od Environmentálneho fondu.



Božik pripomenul, že samospráva už zabezpečila rekonštrukciu a modernizáciu väčšiny základných a materských škôl, rovnako časti interiéru úradu, a teraz by sa chcela zamerať na vonkajšiu časť, ktorá je podobná ako v 80. a 90. rokoch 20. storočia. „Okrem toho, že sme vymenili okná, ktoré, keď som sem prišiel, boli na vypadnutie, chceme, aby úrad získal nový šat a slúžil ďalšie desaťročia pre tých, ktorí tu budú pracovať, stretávať sa a reprezentovať mesto,“ dodal.