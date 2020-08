Partizánske vybuduje nové parkovacie miesta

Partizánske 31. augusta (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje vybudovať v dvoch lokalitách mesta nové parkovacie miesta. Odstavné plochy majú pribudnúť na uliciach Družstevná i Roosveltová. Ďalšie už vybudovala na ulici Malá okružná a Malinovského.



Výstavba nových parkovacích miest súvisí so spustením mestskej parkovacej zóny začiatkom leta, keďže niektorí vodiči začali parkovať v blízkosti centra na hranici zóny. "Pripravujeme veľkokapacitné parkovisko na ulici Družstevná za kinom, kde potrebujeme vytvoriť podmienky pre obyvateľov dvoch výškových činžiakov," uviedla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Samospráva podľa nej takisto rieši menšie odstavné parkovisko na ulici Roosveltová, z ktorej by sa mala stať jednosmerná ulica. "Tým, že je tam aj prevádzka základnej umeleckej školy, aj prevádzka lekárov a materská škola, je tam potrebné vybudovať ďalšie parkovacie miesta," zdôvodnila.



Mesto v tomto období zabezpečuje vybudovanie i ďalších parkovacích státí. "Momentálne je pred dokončením veľká parkovacia zóna na ulici Malá okružná za Základnou školou (ZŠ) Radovana Kaufmana, kde autá dlhodobo stáli na komunikáciách, chodníkoch. Tu sa vybudovalo takmer 45 parkovacích miest. Takisto sme budovali parkovisko pri ZŠ Malinovského na sídlisku Šípok," konkretizovala Jakubíková.



Radnica tiež podľa nej vyznačila parkovacie miesta na komunikácii I/64. "Máme štúdiu, ktorá tam počíta s vybudovaním odbočovacieho pruhu, spevnením krajnice a rekonštrukciou celej plochy. Bohužiaľ, momentálne na to nemáme finančné prostriedky. Čo sa ale momentálne buduje, je osvetlenie časti tejto plochy od podchodu k parkovisku. Predpokladáme, že tam takisto inštalujeme kamery," dodala prednostka.