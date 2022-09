Samospráva Partizánskeho začala s obnovou námestia a parku

Partizánske 5. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho začala s obnovou Námestia SNP a Parku Jana Antonína Baťu. Ide o prvú etapu projektu v hodnote viac ako 970.000 eur, ktorý nadväzuje na zbúranie výškovej budovy a architektonickú súťaž. Súčasťou prvej etapy obnovy je komplexná rekonštrukcia komunikácie na Námestí SNP v smere zo sídliska Šípok do centra mesta. "Po rekonštrukcii pribudne nový chodník pre peších, chodník na ceste pre cyklistov, jazdný pruh a pruh pre pozdĺžne státie vozidiel," načrtol vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby Mestského úradu v Partizánskom Milan Kráľ.



Práce zasiahnu aj Park J. A. Baťu. "Do parku rozšírime komunikáciu kvôli šírkam jednotlivých jazdných pruhov pre cyklistov a vodičov. Pôjde približne o 70 až 80 centimetrov," ozrejmil Kráľ.



Okrem toho v parku mesto podľa neho vybuduje nové rozvody verejného osvetlenia, rozhlasu a kamerového systému. "Stromy zostanú zachované. Tak, ako je v návrhu, odstránime len niektoré kríky, ktoré zasahujú do komunikácie. Vytiahli sa i korene stromov, ktoré sa v minulosti vypílili," priblížil.



Stavebné práce by mali trvať do konca októbra, vyžiadali si i dopravné obmedzenia v podobe úplnej uzávery ulice od mosta pri rímskokatolíckom kostole po ulici Jesenského. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, mesto jej zaplatí 970.668 eur.



Zámerom samosprávy je budúci rok pokračovať s obnovou druhej časti námestia.