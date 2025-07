Partizánske začalo s výstavbou prvého mestského cyklochodníka

Partizánske 18. júla (TASR) - Samospráva Partizánskeho vybuduje prvý mestský cyklistický chodník za viac ako 950.000 eur. Stavenisko odovzdala dodávateľovi v týchto dňoch. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Cyklotrasa bude mať dĺžku približne 3,06 kilometra. Napájať sa bude na cyklistický chodník, ktorý bol vybudovaný na korune hrádze rieky Nitra. „Súčasťou staveniska je aj Park Milana Rastislava Štefánika, chodník zároveň pôjde poza bytové domy na Ulici gen. Svobodu, uliciach Malá okružná, Veľká okružná až na korunu hrádze rieky, kde pôjde 50 metrov po ľavej strane koruny hrádze, kde sa vybuduje nová cyklistická lávka. Na druhej strane rieky pôjde až k druhej cyklistickej lávke, ktorá bola rekonštruovaná počas budovania prvej etapy Hornonitrianskej cyklomagistrály,“ opísal Božik.



Pripomenul, že prvá etapa cyklomagistrály je spojnicou Malých Bielíc so sídliskom Šípok, respektíve Štrkovcom, kde Trenčiansky samosprávny kraj buduje ďalších desať kilometrov cyklistického chodníka smerom na Chalmovú v okrese Prievidza. „Pevne verím, že tá časť verejnosti, ktorá má rada aktívny pohyb, cyklistiku, si vďaka tomuto projektu mesta Partizánske príde na svoje. Chceme urobiť všetko pre to, aby bola táto stavba dokončená do konca tohto kalendárneho roka. Verím, že už na jar budúceho roka sa budú môcť občania tešiť z nového cyklochodníka v rámci mesta a počas leta aj cyklistického chodníka, ktorý spojí Partizánske s Chalmovou,“ dodal.



Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Strabag, mesto jej zaplatí 953.242,85 eura. Financie na investíciu získalo z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cyklistický chodník by mala firma v zmysle zmluvy o dielo dokončiť najneskôr do piatich mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.