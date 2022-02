V Lučenci sa bude pokračovať v budovaní polopodzemných kontajnerov

Lučenec 15. februára (TASR) – Samospráva Lučenca plánuje pokračovať v budovaní polopodzemných kontajnerov. Na viacerých uliciach pribudnú už počas tohto roka, v prípade ďalších kontajnerových stanovíšť sa uskutočňuje projektová príprava. TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



Polopodzemné kontajnery začala samospráva Lučenca budovať v roku 2018, ich hlavnou výhodou je niekoľkonásobne väčší objem v porovnaní s klasickými nádobami na odpad. "Tento rok mesto zároveň do všetkých 21 polopodzemných kontajnerových stanovíšť doplní snímače naplnenosti odpadu, vďaka ktorým bude môcť tieto kontajnery vyprázdňovať efektívnejšie podľa potreby," priblížila primátorka mesta Alexandra Pivková.



Mesto plánuje v tomto roku polopodzemné kontajnery vybudovať na ulici Arm. Gen. L. Svobodu, Adyho, Vajanského a Novohradskej ulici. Súčasne samospráva uskutočňuje projektovú prípravu pre osadenie polopodzemných kontajnerov v siedmich ďalších lokalitách. Tam, kde to pre inžinierske siete nie je možné, buduje mesto kryté stojiská na odpad.



Odpadové hospodárstvo je pre lučeneckú samosprávu dlhodobo jednou z hlavných priorít. Jeho modernizácia podľa vedenia mesta prináša estetické výhody, ale i finančnú úsporu a prínos pre životné prostredie. Nové kontajnerové stanovištia mesto buduje na základe požiadaviek obyvateľov.



"Z 95 požiadaviek zo strany občanov bolo doposiaľ vyhovené v 65 prípadoch. Samospráva počíta s tým, že bude mať do dvoch či troch rokov pokryté a vyriešené všetky požiadavky," uviedol hovorca mesta.



V rámci odpadového hospodárstva Lučenec disponuje i vlastnou regionálnou kompostárňou na biologicky rozložiteľný zelený odpad. Samospráva bola vlani úspešná so žiadosťou o dotáciu na jej rozšírenie. Za viac ako 700.000 eur plánuje vybudovať biodom a zakúpiť techniku, vďaka čomu bude v kompostárni možné zhodnocovať aj kuchynský odpad.