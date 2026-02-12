< sekcia Regióny
Prievidza plánuje zabezpečiť revitalizáciu parku v Hradci
Autor TASR
Prievidza 12. februára (TASR) - Verejný park v prievidzskej mestskej časti Hradec zmení v budúcnosti svoju podobu. Samospráva plánuje zabezpečiť jeho revitalizáciu, podkladom jej bude architektonická štúdia, ktorú si dala vypracovať. Tá počíta so zachovaním existujúcich športových a detských prvkov či posilnením zelene. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Primátorka Katarína Macháčková spomenula, že park dnes síce ponúka ihrisko, detské prvky, workoutovú zostavu aj priestor pre kultúrne podujatia, no veľká časť jeho plochy zostáva nevyužitá. „Pôvodné asfaltové chodníky sú miestami poškodené, mobiliár je opotrebovaný a zatrávnené plochy dnes nenapĺňajú svoj potenciál,“ opísala.
V parku sa nachádza vzrastlá drevinová vegetácia s ekologickým, estetickým aj kultúrno-historickým významom a lokalita je dostupná aj verejnou dopravou.
„Plánovaná revitalizácia stavia na citlivom a konzervatívnom prístupe. Nejde o radikálnu prestavbu, ale o premyslené zlepšenie existujúceho stavu s dôrazom na rešpektovanie prírody a zachovanie funkčných prvkov, ktoré obyvatelia už dnes využívajú,“ vysvetlila architektka mesta Zuzana Hlinková.
Zachované zostane multifunkčné ihrisko určené na futbal, volejbal a basketbal, ako aj workoutová zostava na cvičenie s vlastnou váhou a detské ihrisko. „Tieto prvky budú doplnené o nové pobytové schody, ktoré budú slúžiť nielen na sedenie, ale aj ako prirodzená tribúna pri športových zápasoch či kultúrnych podujatiach,“ priblížila Beňadiková.
Existujúce pódium pri ihrisku radnica podľa nej zrekonštruuje, výraznou zmenou prejde pobytová a rekreačná časť parku. „Nová výsadba lúčnych spoločenstiev, trvalkových záhonov a krovín zvýši ekologickú hodnotu priestoru, prispeje k zadržiavaniu a filtrácii zrážkových vôd a pomôže zmierňovať prehrievanie územia počas horúcich dní. Centrálna časť parku získa terasovité pobytové schody a drevené posedenia. Lavičky a odpadkové koše budú rovnomerne rozmiestnené po celom parku,“ doplnila.
Detské zóny plánuje samospráva doplniť o piknikové stoly a sedenia pre rodičov. Jednotlivé časti parku prepojí zeleňou, lúčnymi trávnikmi a novými úsekmi chodníkov. „Dôležitým prvkom návrhu je aj dôraz na udržateľné materiály. Spevnené plochy budú realizované z prírodných povrchov - hlavné chodníky z kamennej dlažby, vedľajšie trasy z mlátu alebo mechanicky spevneného kameniva, ktoré zachová priepustnosť vody a prirodzený charakter parku,“ ozrejmila Hlinková.
Mobiliár a architektonické prvky budú podľa nej vyhotovené prednostne z dreva, betónu a kovu, teda z materiálov s dlhou životnosťou a možnosťou recyklácie. „Zelená a modrá infraštruktúra sa tak stane prirodzenou súčasťou parku a prispeje k jeho dlhodobej ekologickej stabilite,“ dodala.
Revitalizácia zohľadňuje viaceré vstupy do parku z okolitých ulíc a navrhuje aj nové prepojenie v nadväznosti na susedný objekt kostola.
Predpokladané investičné náklady sú podľa architektonickej štúdie takmer 90.000 eur, presný rozpočet bude stanovený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
