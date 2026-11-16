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Samospráva Prievidze hľadá cez výberové konanie konateľov spoločností
Podrobné informácie nájdu záujemcovia na webe mesta. Najbližšie verejné vypočutia sa uskutočnia 8. decembra v Dome kultúry v Necpaloch, avizovala radnica.
Autor TASR
Prievidza 16. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze hľadá nových konateľov Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) a Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD). Vedúcich mestských spoločností určí cez výberové konania, ich súčasťou bude aj verejné vypočutie uchádzačov. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„Mesto otvára výberové procesy na obsadenie vedúcich pozícií v mestských organizáciách a spoločnostiach. Dôraz bude klásť na odbornosť, skúsenosti, jasnú víziu a transparentnosť pri výbere kandidátov,“ uviedla radnica.
Priblížila, že súčasťou procesu budú aj verejné vypočutia uchádzačov, počas ktorých budú môcť predstaviť svoje skúsenosti, manažérske schopnosti a predstavy o ďalšom smerovaní organizácií. „Verejnosť tak bude mať možnosť oboznámiť sa s kandidátmi a ich víziami. Cieľom je vytvoriť otvorený a férový priestor, v ktorom rozhodujú predovšetkým odborné predpoklady, kompetencie a schopnosť zodpovedne viesť mestské organizácie,“ skonštatovala.
Vybraní uchádzači o vedúce pozície v SMMP a TSMPD by mali mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, minimálne päťročnú odbornú prax a aspoň trojročné skúsenosti s riadením alebo vedením. Samospráva od nich očakáva manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť ekonomiky, financií a právnych predpisov. „Výhodou sú skúsenosti s riadením obchodnej spoločnosti alebo komunálnej organizácie, prípravou rozpočtov a investičných projektov či hospodárením so zvereným majetkom,“ doplnila radnica.
Konatelia budú zabezpečovať riadenie a obchodné vedenie spoločností, budú zodpovedať za ich ekonomické výsledky, plnenie podnikateľského plánu a rozpočtu, hospodárne a transparentné nakladanie so zvereným majetkom, ako aj zabezpečovať kvalitné služby pre mesto a jeho obyvateľov.
Podrobné informácie nájdu záujemcovia na webe mesta. Najbližšie verejné vypočutia sa uskutočnia 8. decembra v Dome kultúry v Necpaloch, avizovala radnica.
„Mesto otvára výberové procesy na obsadenie vedúcich pozícií v mestských organizáciách a spoločnostiach. Dôraz bude klásť na odbornosť, skúsenosti, jasnú víziu a transparentnosť pri výbere kandidátov,“ uviedla radnica.
Priblížila, že súčasťou procesu budú aj verejné vypočutia uchádzačov, počas ktorých budú môcť predstaviť svoje skúsenosti, manažérske schopnosti a predstavy o ďalšom smerovaní organizácií. „Verejnosť tak bude mať možnosť oboznámiť sa s kandidátmi a ich víziami. Cieľom je vytvoriť otvorený a férový priestor, v ktorom rozhodujú predovšetkým odborné predpoklady, kompetencie a schopnosť zodpovedne viesť mestské organizácie,“ skonštatovala.
Vybraní uchádzači o vedúce pozície v SMMP a TSMPD by mali mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, minimálne päťročnú odbornú prax a aspoň trojročné skúsenosti s riadením alebo vedením. Samospráva od nich očakáva manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť ekonomiky, financií a právnych predpisov. „Výhodou sú skúsenosti s riadením obchodnej spoločnosti alebo komunálnej organizácie, prípravou rozpočtov a investičných projektov či hospodárením so zvereným majetkom,“ doplnila radnica.
Konatelia budú zabezpečovať riadenie a obchodné vedenie spoločností, budú zodpovedať za ich ekonomické výsledky, plnenie podnikateľského plánu a rozpočtu, hospodárne a transparentné nakladanie so zvereným majetkom, ako aj zabezpečovať kvalitné služby pre mesto a jeho obyvateľov.
Podrobné informácie nájdu záujemcovia na webe mesta. Najbližšie verejné vypočutia sa uskutočnia 8. decembra v Dome kultúry v Necpaloch, avizovala radnica.