Samospráva Prievidze vysadí desiatky nových stromov
Autor TASR
Prievidza 29. októbra (TASR) - Samospráva Prievidze vysadí desiatky nových stromov. Zeleň pribudne v rôznych častiach mesta ako náhradná výsadba za poškodené alebo nebezpečné stromy, ktoré radnica odstránila najmä na základe podnetov samotných obyvateľov v rokoch 2022 až 2023. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Referentka životného prostredia mestského úradu Anna Zwillingová spresnila, že mesto postupne vysadí 116 nových drevín - 78 listnatých alejových stromov, 28 ihličnanov a desať ihličnatých krov. „Stromy budú rozmiestnené naprieč celým územím Prievidze, a to podľa možností, ktoré určujú najmä existujúce inžinierske siete a charakter územia,“ doplnila.
Zhotoviteľ sa zaviazal nielen k samotnej výsadbe, ale aj k starostlivosti počas šiestich mesiacov, aby boli nové stromy chránené, pravidelne zavlažované, odburiňované a odborne kontrolované arboristami. „Výsadbu firma zabezpečí v dvoch etapách. V prvej etape bude realizovaná príprava územia a zabezpečenie sietí, dodanie kvalitných sadeníc a kompostu a následné vytvorenie zavlažovacích mís okolo každého stromu. Všetky práce sa realizujú podľa arboristického štandardu, čo zaručuje odbornosť, kvalitu a dlhodobú životaschopnosť zelene. V druhej etape bude zabezpečená následná starostlivosť po výsadbe,“ priblížila Beňadiková.
Nové stromy podľa nej postupne pribudnú v parkoch, pozdĺž ulíc i v obytných zónach. „Každý strom pri výsadbe zaleje firma 80 litrami vody, každý ker 30 litrami, pričom listnaté druhy budú ukotvené tromi kolmi, ihličnaté jedným,“ doplnila.
Na projekt náhradnej výsadby mesto vynaložilo 42.617,90 eura. Zhotoviteľom je spoločnosť Plant service.
