Prievidza 22. marca (TASR)- Samospráva Prievidze zabezpečí rekonštrukciu časti autobusovej stanice, zároveň má v pláne vybudovať i záchytné parkovisko v blízkosti takzvanej deviatej koľaje. Financie na realizáciu investície získala z fondov Európskej únie, dodávateľa prác už hľadá cez verejnú súťaž.



Projekt počíta so zavedením moderných dopravných informačných systémov, rekonštrukciou autobusovej stanice v časti pre mestskú hromadnú dopravu, ako i vybudovaním záchytného parkoviska. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejnila radnica vo vestníku verejného obstarávania.



Záchytné parkovisko pri deviatej koľaji bude mať vyše 60 miest, súčasťou projektu je i vybudovanie chodníkov, verejného osvetlenia, osadenie mobiliáru. Pozemok má v nájme mesto od Železníc SR, štátnej spoločnosti zaň bude po novom platiť asi 500 eur ročne. Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice bude zase zahŕňať výmenu spevnených plôch, rekonštrukciu verejného osvetlenia, výmenu mobiliáru a dopravného značenia.



Náklady na realizáciu oboch častí investície odhadla samospráva na 952.573,78 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladané náklady na rekonštrukciu časti stanice a zavedenie informačných systémov z toho predstavujú 609.875,34 eura bez DPH a na záchytné parkovisko 342.698,44 eura bez DPH.



Svoje ponuky môžu záujemcovia o zákazku predkladať do 30. apríla. Kritériom pri vyhodnotení ponúk je cena. Práce by mal dodávateľ ukončiť do deviatich mesiacov od odovzdania staveniska.



Rekonštrukciu priestoru stanice a vybudovanie záchytného parkoviska bude radnica financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 885.000 eur, nenávratný finančný príspevok predstavuje 841.000 eur a mesto bude projekt spolufinancovať sumou 45.000 eur.