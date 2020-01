Samospráva Rimavskej Soboty má veľa nesplnených uznesení

Rimavská Sobota 22. januára (TASR) – Samospráva Rimavskej Soboty má veľa uznesení tamojšieho mestského zastupiteľstva, ktoré neboli splnené, prípadne nie sú plnené. Uviedol to hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz v správe o kontrole plnenia uznesení MsZ za druhý polrok 2018 a január až november 2019.



„Za hodnotené obdobie evidujeme 26 uznesení, ktoré sú v plnení, alebo sú nesplnené. Na druhej strane, za rok 2019 sme mali 17 uznesení, ktoré primátor z rôznych dôvodov nepodpísal. Musím upozorniť, že je to veľmi vysoké číslo,“ konkretizoval Csirmaz.



Medzi uznesenia, ktoré sa už pre uplynulý termín nedajú splniť, patrí podľa neho napríklad uznesenie, ktorým MsZ poverilo mestský úrad vypracovaním plánu verejných obstarávaní v roku 2019. Medzi ďalšie nesplnené uznesenia zaradil prípravu architektonickej štúdie rozvoja rekreačnej oblasti Kurinec a revitalizácie Mestskej záhrady.



Podľa slov poslanca Romana Vaľa boli mnohé zo spomínaných uznesení prijaté s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia práce MsÚ a efektívnejšieho vynakladania financií. „Mnohé z nich nie sú splnené z mne neznámych dôvodov, aj napriek tomu, že už mohli byť splnené dávno. Ak nastanú objektívne príčiny, že sa niektoré uznesenie splniť nedá, vieme to pochopiť, ale pri väčšine z nich také dôvody nenastali,“ poznamenal Vaľo.



Nesplnené uznesenia sú len dve, ostatné sú v plnení, povedal prednosta MsÚ Štefan Szántó. „Len pán kontrolór zabudol dodať, o koľko viac bolo uznesení v roku 2019, ako v predošlých rokoch. Myslím si, že ich je vyše 200,“ upozornil Szántó.



Ako pokračovala vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ Eva Muráriková, niektoré uznesenia zatiaľ neboli splnené, pretože na ne v minuloročnom rozpočte neboli vyčlenené finančné prostriedky a rozpočet na tento rok mesto ešte nemá schválený. „Sú uznesenia, na ktorých robíme, len sa nedajú v takom krátkom termíne dokončiť,“ dodala vedúca.



Primátor Jozef Šimko na väčšine zasadnutia nebol prítomný pre služobné rokovanie vo Zvolene, prišiel však na záver zasadnutia. Vtedy reagoval na niektoré prerokované body, k plneniu uznesení sa však nevyjadril.