Spišské Podhradie investuje do cestovného ruchu

Bratislava 22. júna (TASR) – Opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu sa postupne na Slovensku uvoľňujú a straty, ktoré vyvolali, počítajú aj samosprávy. Tie si však v súčasnosti uvedomujú, aký prínos by mohol mať cestovný ruch pre slovenské mestá a obce.



Na turizmus stavilo aj mestečko Spišské Podhradie. Práve k nemu patrí historický vláčik Hanička. Primátor mesta Michal Kapusta v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet TV konštatoval, že vláčik je jednou z investícií samosprávy do cestovného ruchu.







Nestáva sa bežne, aby si mesto kúpilo vlak. Vo vašom prípade to však bolo inak. Prečo takéto rozhodnutie?



My sme sa rozhodli zachovať vlakové spojenie Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, ktoré fungovalo od roku 1894. To bolo ukončené v roku 2012 a hľadali sme možnosti, ako ho zaviesť späť. Išli sme cez petície, ale neboli sme úspešní. Žiaľ, nevychádzali čísla a ekonomika, my si to uvedomujeme. Dôležitými sa stali stretnutia starostov s predstaviteľmi rezortu kultúry i dopravy. Padol návrh, aby sme si kúpili vlak. Najskôr sme si mysleli, že si z nás niekto robí dobrý deň. Dostali sme ponuku, aby sme si kúpili vlak za 2000 eur a zastupiteľstvo to schválilo. Problémom však bolo, kto bude ten vlak ovládať a servisovať. Našli sme však penzistov železničiarov, ktorí vraveli, že do toho pôjdu.



Tie skutočné investície sa začali až po samotnej kúpe vláčika?



S ministerstvom dopravy sme sa dohodli, že mesto zaplatí tzv. vlakokilometre, nejaké euro za kilometer, ktorý vlak prejde na tejto trati, čo je asi 10 kilometrov. Stále sme však rozmýšľali o tom, aby tento vláčik fungoval pre cestovný ruch a nie na zvážanie ľudí do práce. Aby sa napríklad ľudia dostali z hlavnej trate bližšie k Spišskému hradu, tam chodí ročne nejakých 230.000 návštevníkov. Prišli však problémy s poistením vlaku, bolo ho treba opraviť. Chlapi z Klubu železničných historických vozidiel v Poprade stroj rozobrali, urobili generálku, nastriekali a vdýchli život tejto atrakcii. No a potom sme museli kúpiť pre vláčik aj garáž, koľajnice a výhybku.



Ako teda ten vlak premáva?



Fungujeme už štvrtý rok v mesiacoch jún, júl a august počas víkendov na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. Sprievodkyne vo vlaku predávajú suveníry z nášho regiónu a vo vagóne ide spot o zaujímavostiach nášho kraja. Stále na sebe pracujeme a chceme k tomuto vláčiku ešte vymyslieť ďalšie veci, aby bol atraktívnejším hlavne pre deti.