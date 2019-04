Samospráva Tisovca po rokoch obnovila dobrovoľný hasičský zbor

Členovia novozaloženého tisovského DHZ budú podľa primátorky Ireny Milecovej aktívni na miestnej základnej škole.

Tisovec 22. apríla (TASR) – Samospráva Tisovca v okrese Rimavská Sobota obnovila dobrovoľný hasičský zbor, ktorého činnosť v meste pred rokmi zanikla. Podľa primátorky Ireny Milecovej samospráva v súčasnosti zabezpečuje vybavenie hasičov a priestory, kde budú mať dočasne uložené ochranné pomôcky a výstroj, kým sa podarí zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu.



„Pred rokmi u nás dobrovoľní hasiči fungovali, zbor však potom zanikol. V súčasnosti už máme zaregistrovaných 14 dobrovoľníkov, ktorí majú za sebou lekárske prehliadky a pôjdu na školenia,“ priblížila Milecová s tým, že sú medzi nimi okrem príslušníkov iných povolaní napríklad traja policajti. „Zároveň by som chcela vyzvať občanov, ktorí majú záujem pomáhať, že uvítame aj ďalších dobrovoľníkov do DHZ,“ dodala primátorka.



Ako ďalej uviedla, funkčný DHZ je v meste potrebný aj z dôvodu, že veľká časť katastra Tisovca leží na území Národného parku Muránska planina. Vzhľadom na členitý terén okolo mesta by DHZ podľa nej v budúcnosti potreboval napríklad terénne auto, ktorým by sa jeho príslušníci dostali aj do ťažšie prístupných lokalít.



Členovia novozaloženého tisovského DHZ budú podľa Milecovej aktívni na miestnej základnej škole. „Budú vychovávať mládež, aby sme neskôr mali aj mladú generáciu dobrovoľných hasičov,“ doplnila.