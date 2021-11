Samospráva TTSK ponúka službu domáceho tiesňového volania už rok

Trnava 9. novembra (TASR) – Bezplatnú službu domáceho tiesňového volania môžu využívať osamelo žijúci ľudia v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) už rok. Linku zriadila samosprávna a umožňuje privolať si pomoc v krízových situáciách prostredníctvom stlačenia SOS tlačidla. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Počas prvého roka bola služba domáceho tiesňového volania zabezpečená pre skoro 160 ľudí z 34 obcí a miest v Trnavskom kraji. "Zaznamenali sme viac ako 850 volaní, pričom až 20-krát bola privolaná záchranná zdravotná služba. Som rád, že sme takto dokázali pomôcť obyvateľom," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, do konca roka začne službu využívať ďalších približne 40 záujemcov a celkový počet používateľov bude viac ako 200. Pôjde predovšetkým o seniorov, zdravotne znevýhodnených ľudí alebo čakateľov na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb.



"Hlavným zmyslom služby je umožniť osamelo žijúcim obyvateľom ostať v ich prirodzenom prostredí čo najdlhšie. Možnosť privolať si pomoc v prípade núdze je benefitom pre samotných používateľov, ako aj ich blízkych. Všetky finančné náklady spojené so službou hradí kraj," doplnila koordinátorka projektu Lucia Vadovičová, ktorú je v prípade záujmu o službu možné kontaktovať na telefónnom čísle 0911265909 alebo mailom vadovicova.lucia@kira.sk.



Vodoodolné SOS tlačidlo je možné nosiť ako náramok alebo náhrdelník. Po jeho stlačení je vyvolaný hovor na dispečing. "Spojenie je zabezpečené prostredníctvom pevnej základne s mikrofónom a reproduktorom, ktorá je v domácnosti umiestnená strategicky. Vyškolený personál dispečingu hovor vyhodnotí a určí ďalší postup," informovala Vadovičová.



Partnerom samosprávy pri zabezpečovaní služby domáceho tiesňového volania je Asociácia samaritánov Slovenskej republiky.