Samospráva v Handlovej opäť finančne podporí aktivity detí a mládeže

Handlová 21. júla (TASR) - Mesto Handlová opäť finančne podporí aktivity detí a mládeže. Do tohtoročnej výzvy v rámci programu Hoď to tam! sa zapojilo deväť žiadateľov, medzi časť z nich prerozdelí radnica 1500 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



„Program Hoď to tam! je nástrojom, ako zaktivovať miestnu mládež, podporuje nápady mladých a vytvára podmienky na ich realizáciu. V rokoch 2024 až 2027 je tematicky zameraný na podporu aktivít a projektov v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania, podpory mimoškolskej činnosti a mládežníckych aktivít,“ pripomenula Paulínyová.



Na aktivity samospráva vyčlenila v rozpočte 1500 eur. Návrh prerozdelenia financií schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní, žiadosťami sa pred mestským zastupiteľstvom zaoberala komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, avšak s pripomienkou prepracovať štatút na nasledujúci rok 2026 a doplniť kritériá na posudzovanie žiadostí. „V komisii vzdelávania aj ekonomickej tiež odzneli návrhy na zvýšenie prideľovaných financií z terajších 1500 eur na 3000 eur. Tieto návrhy podporila aj mestská rada, rovnako ako aj prerozdelenie medzi jednotlivé projekty,“ ozrejmila Paulínyová.



Do tohtoročnej výzvy sa zapojilo deväť žiadateľov. Úspešnými boli Základná škola (ZŠ) Školská s projektom Bezpečné detské ihrisko, ktorá získa dotáciu 350 eur. Druhým žiadateľom bola ZŠ Morovnianska cesta s projektom fonetické uvedomovanie s Eľkoninom, ktorá dostane dotáciu 350 eur. Schválená suma 400 eur pôjde do Základnej umeleckej školy Handlová na doplnenie vybavenia v audiovizuálnom odbore. Občianske združenie HandiCamp Handlovskej doliny dostane 400 eur.