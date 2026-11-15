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Samospráva v Martine bude bez mestskej rady
V uplynulom volebnom období mala mestská rada deväť členov, ktorej súčasťou boli zo zákona dvaja viceprimátori.
Autor TASR
Martin 15. novembra (TASR) - Výmena vo vedení mesta Martin priniesla so sebou aj zmeny v organizácii práce mestského zastupiteľstva (MsZ). Nový primátor Michal Uherčík na tohtotýždňovom ustanovujúcom zasadnutí MsZ oznámil, že nepočíta s vytvorením mestskej rady a výrazne sa zníži aj počet stálych poslaneckých komisií. Navyše obsadená bude len jedna z dvoch viceprimátorských stoličiek, na ktorú zasadne Juraj Stahl.
V uplynulom volebnom období mala mestská rada deväť členov, ktorej súčasťou boli zo zákona dvaja viceprimátori. „Mestská rada nebude zriadená. Z doterajších 11 komisií bude už len päť mimo zákonne ustanovenej komisie na ochranu verejného záujmu. Je to však len jedna z vecí, pretože redukcie administratívy bude oveľa viac,“ uviedol Uherčík.
Mestskí poslanci na ustanovujúcom zasadnutí rozhodli o zriadení piatich stálych komisií a zvolili aj ich predsedov. Komisiu financií, majetku a strategického rozvoja povedie Filip Horanský, komisiu územného rozvoja, výstavby a dopravy Tomáš Ignačák a predsedníčkou komisie školstva, mládeže, športu, komunít, sociálnych vecí a zdravia bude Veronika Hrkľová.
Viceprimátor Juraj Stahl bude predsedať komisii kultúry a cestovného ruchu a komisiu životného prostredia, zelene, energetiky, požiarnej ochrany a bezpečnosti povedie Ľubomír Vaňko. Samostatne bude pôsobiť komisia na ochranu verejného záujmu, ktorú tvoria Tatiana Červeňová, Veronika Gajdošová Ladňáková, Dušan Haško a Tomáš Turčan.
Martinská radnica chce výraznejšie zapojiť do práce komisií samotných Martinčanov a pripravila verejnú výzvu, prostredníctvom ktorej sa môžu záujemcovia uchádzať o členstvo v jednotlivých komisiách. „V Martine žije veľa šikovných ľudí, ktorí majú skúsenosti a rozumejú veciam, ktoré mesto rieši. Budem rád, ak sa zapoja a pomôžu nám svojimi nápadmi aj pohľadom z praxe. Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, dôležité je, aby nám záležalo na tom, kam sa Martin posunie,“ poznamenal Uherčík.
Z pozície prednostky povedie mestský úrad Katarína Duchovná, ktorá na tomto poste vystriedala Michala Migáta. Nový primátor považuje kolujúce informácie o tom, že polovica úradníkov bude vymenená, za klamlivé. „Úrad musí fungovať a nedá sa jedného za druhým vyhadzovať. Možno dvaja - traja ľudia, ktorí podľa môjho názoru nefungujú takým spôsobom, ako by mali, dostanú príležitosť skúsiť to robiť lepšie, a keď nie, tak sa budeme musieť rozlúčiť,“ dodal Uherčík.
V uplynulom volebnom období mala mestská rada deväť členov, ktorej súčasťou boli zo zákona dvaja viceprimátori. „Mestská rada nebude zriadená. Z doterajších 11 komisií bude už len päť mimo zákonne ustanovenej komisie na ochranu verejného záujmu. Je to však len jedna z vecí, pretože redukcie administratívy bude oveľa viac,“ uviedol Uherčík.
Mestskí poslanci na ustanovujúcom zasadnutí rozhodli o zriadení piatich stálych komisií a zvolili aj ich predsedov. Komisiu financií, majetku a strategického rozvoja povedie Filip Horanský, komisiu územného rozvoja, výstavby a dopravy Tomáš Ignačák a predsedníčkou komisie školstva, mládeže, športu, komunít, sociálnych vecí a zdravia bude Veronika Hrkľová.
Viceprimátor Juraj Stahl bude predsedať komisii kultúry a cestovného ruchu a komisiu životného prostredia, zelene, energetiky, požiarnej ochrany a bezpečnosti povedie Ľubomír Vaňko. Samostatne bude pôsobiť komisia na ochranu verejného záujmu, ktorú tvoria Tatiana Červeňová, Veronika Gajdošová Ladňáková, Dušan Haško a Tomáš Turčan.
Martinská radnica chce výraznejšie zapojiť do práce komisií samotných Martinčanov a pripravila verejnú výzvu, prostredníctvom ktorej sa môžu záujemcovia uchádzať o členstvo v jednotlivých komisiách. „V Martine žije veľa šikovných ľudí, ktorí majú skúsenosti a rozumejú veciam, ktoré mesto rieši. Budem rád, ak sa zapoja a pomôžu nám svojimi nápadmi aj pohľadom z praxe. Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, dôležité je, aby nám záležalo na tom, kam sa Martin posunie,“ poznamenal Uherčík.
Z pozície prednostky povedie mestský úrad Katarína Duchovná, ktorá na tomto poste vystriedala Michala Migáta. Nový primátor považuje kolujúce informácie o tom, že polovica úradníkov bude vymenená, za klamlivé. „Úrad musí fungovať a nedá sa jedného za druhým vyhadzovať. Možno dvaja - traja ľudia, ktorí podľa môjho názoru nefungujú takým spôsobom, ako by mali, dostanú príležitosť skúsiť to robiť lepšie, a keď nie, tak sa budeme musieť rozlúčiť,“ dodal Uherčík.