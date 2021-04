Samospráva v Partizánskom nakoniec hazard na území mesta neobmedzí

Partizánske 27. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho nakoniec vo väčšej miere hazard na území mesta neobmedzí. Pôvodný návrh radnice počítal so zákazom herní alebo kasín v bytových domoch a budovách, ktoré sú určené pre kultúru a verejnú zábavu, u mestských poslancov však na ich rokovaní v utorok nenašiel dostatočnú podporu. Za obmedzenie hazardu hlasovalo desať poslancov, proti nebol nikto, päť poslancov sa zdržalo a jeden nehlasoval.



Klub pravicovej koalície pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) podľa slov Tomáša Merašického efekt v návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) nevidí, keďže všetko bude fungovať tak, ako doposiaľ. Merašický v tejto súvislosti predložil dva pozmeňujúce návrhy, jeden počítal s tým, že kasína a herne nebude možné zriaďovať v mestských priestoroch, druhý mal zaviesť minimálnu vzdialenosť herní od škôl a školských zariadení. Poslanci nakoniec hlasovali len o druhom z návrhov, ktorý v dostatočnom počte nepodporili.



Zriaďovanie herní a kasín v mestských priestoroch plánuje samospráva riešiť v rámci zásad hospodárenia s majetkom mesta, v zmysle legislatívy tiež nemôže samú seba zaviazať k plneniu úlohy prostredníctvom VZN.



Primátora Jozefa Božika podľa jeho slov mrzí, že jeho návrh neprešiel mestskou radou, ani medzi mestskými poslancami. Išlo podľa neho už o druhé znenie, prvé počítalo s prísnejšou reguláciou. "Je pravdou, že v súčasnosti nastavené kritériá z hľadiska zákona už výrazne eliminovali počet návštevníkov v herniach. Navyše, tieto zaznamenávajú náročné obdobie, o čom svedčí aj fakt, že viaceré z nich boli v Partizánskom už zatvorené," ozrejmil Božik.



Hazard plánuje samospráva do budúcna podľa neho regulovať minimálne v mestských budovách, a to v rámci zásad hospodárenia s majetkom mesta. "Uvedomujem si aj, že sú tu regulácie zo strany vlády SR a Národnej rady SR, ktoré sú dosť silné a zároveň je tu obrovský neregulovaný priestor v sieti internetu a tento podľa všetkého nevie nikto regulovať," podotkol s tým, že v každom prípade sa počet herní v Partizánskom znižuje.



Obmedzenie hazardu by prinieslo pre rozpočet zníženie príjmov o 130.000 eur.