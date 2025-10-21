< sekcia Regióny
Samospráva zrekonštruovala multifunkčné ihrisko vo Veľkej Lehôtke
Rekonštrukciu multifunkčného ihriska s umelou trávou realizovala radnica na jeseň. Dodávateľom prác bola spoločnosť Sport service so sídlom v Diakovej, mesto jej zaplatilo 39.034,05 eura.
Autor TASR
Prievidza 21. októbra (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečila rekonštrukciu multifunkčného ihriska v mestskej časti Veľká Lehôtka. Do obnovy športovej infraštruktúry investovala takmer 40.000 eur, ihrisko už môže verejnosť využívať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Predmetom prác bola výmena existujúcich mantinelov s oplotením za nové s výškou jeden meter a oplotením s výškou štyri metre vrátane dodania a osadenia nových stĺpikov oplotenia, dvoch nových futbalových brán a preloženia existujúceho osvetlenia ihriska na nové stĺpy okolo ihriska,“ konkretizovala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Rekonštrukciu multifunkčného ihriska s umelou trávou realizovala radnica na jeseň. Dodávateľom prác bola spoločnosť Sport service so sídlom v Diakovej, mesto jej zaplatilo 39.034,05 eura.
„Pri týchto projektoch kladieme dôraz najmä na zlepšovanie podmienok pre šport a voľnočasové aktivity. Verím, že zmodernizované ihrisko vo Veľkej Lehôtke bude slúžiť deťom, mládeži aj celým rodinám,“ skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.
Každá takáto obnova podľa nej zvyšuje kvalitu života v meste a posilňuje komunitného ducha. „Som rada, že vďaka spoločnej snahe sa nám darí vytvárať miesta, kde sa ľudia môžu stretávať, športovať a tráviť čas spolu,“ dodala.
„Predmetom prác bola výmena existujúcich mantinelov s oplotením za nové s výškou jeden meter a oplotením s výškou štyri metre vrátane dodania a osadenia nových stĺpikov oplotenia, dvoch nových futbalových brán a preloženia existujúceho osvetlenia ihriska na nové stĺpy okolo ihriska,“ konkretizovala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Rekonštrukciu multifunkčného ihriska s umelou trávou realizovala radnica na jeseň. Dodávateľom prác bola spoločnosť Sport service so sídlom v Diakovej, mesto jej zaplatilo 39.034,05 eura.
„Pri týchto projektoch kladieme dôraz najmä na zlepšovanie podmienok pre šport a voľnočasové aktivity. Verím, že zmodernizované ihrisko vo Veľkej Lehôtke bude slúžiť deťom, mládeži aj celým rodinám,“ skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.
Každá takáto obnova podľa nej zvyšuje kvalitu života v meste a posilňuje komunitného ducha. „Som rada, že vďaka spoločnej snahe sa nám darí vytvárať miesta, kde sa ľudia môžu stretávať, športovať a tráviť čas spolu,“ dodala.