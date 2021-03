Samosprávam okresu Rimavská Sobota nariadili sprísniť kontrolu

Rimavská Sobota 5. marca (TASR) – Mestá a dediny v Rimavskosobotskom okrese majú sprísniť kontrolu dodržiavania aktuálnych protiepidemických opatrení. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorá nadobúda platnosť 8. marca.



Samosprávy majú podľa nej intenzívnejšie kontrolovať dodržiavanie opatrení pri vstupe osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov prostredníctvom príslušníkov mestskej polície, miestnych občianskych poriadkových služieb a podobných organizácií. V prípade zistenia porušení zo strany povinných osôb majú zabezpečiť ich neodkladné nahlásenie RÚVZ.



Úrad ďalej nariadil zamestnávateľom v prevádzkach s viac ako 50 zamestnancami, aby mu nahlasovali všetky prípady ochorení COVID-19, respektíve pozitívne výsledky testovania na pracovisku v počte viac ako tri.



V rámci okresu zároveň platí v prevádzkach verejného stravovania zákaz predaja alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, vrátane ich predaja na priamo odber so sebou.