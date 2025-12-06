< sekcia Regióny
Samosprávne kraje chcú predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Kraje chcú v rámci diskusie otvoriť aj otázku fungovania dlhovej brzdy, ktorej dosahy sú podľa predsedov krajov pre samosprávy ťažšie ako pre samotný štát.
Autor TASR
Oponice 6. decembra (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 pracuje na dokumente s návrhmi na modernizáciu a reformu verejnej správy. Jej súčasťou by malo byť napríklad rušenie okresných úradov, zmeny vo financovaní a kompetenciách samospráv, právo veta pri niektorých zákonoch či možnosť navrhovať legislatívu. Po rokovaní SK8, ktoré bolo v piatok (5. 12.) v Oponiciach, to uviedol predseda združenia SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Podľa jeho slov je koncept dokumentu hotový a na budúci rok v marci môže byť k dispozícii pre potreby rokovaní na vládnej úrovni. „Budeme mať presne a jasne určenú predstavu o tom, ako si kraje, obce a mestá predstavujú fungovanie verejnej správy do budúcna,“ skonštatoval Viskupič.
Kraje chcú v rámci diskusie otvoriť aj otázku fungovania dlhovej brzdy, ktorej dosahy sú podľa predsedov krajov pre samosprávy ťažšie ako pre samotný štát. „Samosprávy sa pri tom prakticky vôbec nezúčastňujú na tvorbe verejného dlhu. Preto sme na parlamentnej úrovni iniciovali debatu, aby sa ústavný zákon zmenil v prospech samosprávy,“ zdôraznil Viskupič.
Ako doplnil, SK8 prichádza s návrhom na „český model“, v rámci ktorého sa majú odstrániť niektoré anachronizmy z fungovania verejnej správy. „Štát je v regiónoch zastúpený cez okresné úrady. Chceli by sme, aby ich kompetencie spravovali skôr volení zástupcovia a nie menovaní zástupcovia. Šlo by o zrušenie okresných úradov, ktorých kompetencie by prešli na kraje, obce a mestá. Reforma verejnej správy a decentralizácia by sa tak po 25 rokoch dokončila,“ priblížil Viskupič.
Podľa jeho slov sú kompetencie samospráv nedostatočné, no povinností majú veľmi veľa. „Pri financovaní sme zavesení iba na jednej dani, čo má svoje limity. Preto prichádzame s návrhom nového daňového mixu, novej koncepcie v rámci kompetencií, a teda aj predvídateľného a reálneho financovania. Chceme mať tiež právo „samosprávneho veta“. Čiže ak parlament rokuje o niektorých veciach, ktoré sa dotýkajú obcí, miest alebo krajov, tak chceme mať v odôvodnených prípadoch možnosť toto veto využiť,“ vysvetlil Viskupič.
SK8 poukázalo aj na to, že hajtmani a primátori v Českej republike môžu navrhovať zákony. „Keďže sme priamo volení politici z regiónov, prichádzame s ambíciou, aby sme mali legislatívnu iniciatívu. Aby samosprávy mohli navrhovať zákony, ktoré sa ich dotýkajú a ktorými by sa musel zaoberať parlament. O návrhu ešte budeme informovať. Je to dôležitá téma, ktorá sa dotýka každej jednej obyvateľky a každého obyvateľa Slovenska," dodal Viskupič.
SK8 nemá podľa jeho slov problém s diskutovanou zmenou dĺžky volebného obdobia samospráv zo štyroch na päť rokov. „Nemyslím si, že toto je zásadná vec, je to skôr o politickej vôli. Ak sa prijme rozhodnutie o takejto zmene, proces musí byť nastavený tak, aby už pred voľbami občania vedeli, že si predsedu kraja, starostu alebo primátora nevolia na štyri, ale na päť rokov,“ dodal Viskupič.
