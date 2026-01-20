< sekcia Regióny
Samosprávne kraje schválili pozičný dokument k reforme verejnej správy

Autor TASR
Žilina 20. januára (TASR) - Združenie Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) na pondelkovom (19. 1.) mimoriadnom zasadnutí v Žiline schválilo spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy, ktorý vznikol v úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Spoločný pozičný dokument oboch združení bude oficiálne predstavený 13. marca na odbornej konferencii v Bratislave. TASR o tom informovalo združenie SK8.
Predsedovia samosprávnych krajov jednohlasne schválili dokument ako výsledok práce odborného tímu, reagujúc na rastúci dopyt miest, obcí a krajov po systémovej zmene fungovania verejnej správy na Slovensku. „Pri takmer dvojročnej príprave dokumentu sa SK8 a ZMOS opieralo o skúsenosti miestnej a regionálnej samosprávy z každodennej praxe,“ uviedli združenia.
V dokumente sú podľa SK8 formulované základné princípy budúceho nastavenia verejnej správy s dôrazom na pokračovanie decentralizácie, jasné a zrozumiteľné rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne riadenia a vytvorenie stabilného a predvídateľného systému financovania samospráv.
„Reformu verejnej správy považujeme za nevyhnutnú z pohľadu ďalšieho rozvoja Slovenska a zlepšovania kvality služieb, ktoré samosprávy poskytujú občanom. Súčasné nastavenie systému dlhodobo naráža na svoje limity a bez systémových zmien nebude možné zabezpečiť jeho udržateľnosť,“ podotkol predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Zástupcovia krajov vnímajú schválený dokument ako východisko pre odbornú a vecnú diskusiu s vládou o kvalitnej a zodpovednej reforme verejnej správy. Zároveň združenia SK8 a ZMOS vyhlásili, že sú pripravené podať vláde pomocnú ruku a aktívne sa podieľať na príprave riešení, ktoré budú vychádzať z potrieb územia a občanov.
