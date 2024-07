B.Bystrický samosprávny kraj: Bez pneumológa zostalo 9000 pacientov

Banská Bystrica 10. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) neplní svoje prísľuby v súvislosti s kritickým nedostatkom pneumologických ambulancií a s chronicky chorými pacientmi hrá "trestuhodnú, nebezpečnú hru". Konštatoval to v stredu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter s tým, že v kraji aktuálne zostalo bez pneumológa minimálne 9000 pacientov, keďže ich lekári zavreli ambulancie a išli do dôchodku.



"Trvalo nám zanikajú pneumologické ambulancie v kraji. Len za posledné mesiace zanikli ďalšie dve pre vysoký vek lekárov. Regulátor, ktorým je v tomto prípade MZ, nerobí nič pre to, aby sa tento stav zvrátil. Hoci to nie je naša kompetencia, založili sme v Detve krajskú pneumologickú ambulanciu. Lekárka má na tri mesiace dopredu 'vybookované' termíny, napriek tomu mesačne tvorí stratu 1700 eur, pretože také sú platby zdravotných poisťovní," zdôraznil Lunter s tým, že pneumológovia sú, ale v nemocničnom sektore, kde majú dobre zaplatené výkony a nechcú ísť do ambulantného.



Podľa neho BBSK predložil MZ návrh, akým spôsobom sa dá urýchlene sanovať tento problém. Ide o nový katalóg výkonov, v rámci ktorých budú vyššie ohodnotené výkony pneumológov a predĺženie lehoty zo šiestich mesiacov na 12, počas ktorej môže predpísať lieky týmto pacientom aj všeobecný lekár. Kraj údajne dostal od rezortu zdravotníctva prísľuby, že od 1. júla by mal byť nový katalóg výkonov a v dohľadnom čase aj predĺžená preskripcia.



"Tento týždeň sme dostali od MZ reakciu, ktorá je úplne proti logike a dohodám, čo sme mali. Absolútne nereflektuje tento krízový stav. MZ uvádza, že aktuálne znenie programového vyhlásenia vlády obsahuje záväzok aktualizácie katalógu zdravotných výkonov a nastavenie plánu jeho postupnej implementácie do praxe. Pilotná fáza by sa mala spustiť od 1. októbra, do plnej prevádzky by však mal byť uvedený až 1. januára 2027. To aký signál vysielame pneumológom, že istotu budú mať až v roku 2027? Rovnako sme sa dozvedeli, že aktuálne nie je v platnosti žiadna zmena dĺžky alebo spôsobu preskripcie humánnych liekov," konštatoval Lunter. Dodal, že MZ by im potom malo odpovedať, kam majú poslať pacientov, prípadne, či sa o nich postará.



Ako reagovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD), tento problém je dlhodobý a naposledy, keď hovorili s hlavným lekárom BBSK, tému rozdiskutovali tak, že urobia všetko pre to, aby sa im podarilo zabezpečiť ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj pneumologickú v rámci kraja. Zdôraznila, že pokiaľ bude potrebná podpora a spolupráca, MZ je k dispozícii.