Samosprávy chcú pomôcť pri hľadaní pediatrov pre vranovskú nemocnicu

Vranov nad Topľou 12. apríla (TASR) - Nemocnica vo Vranove nad Topľou od piatka obmedzila činnosť lôžkovej časti detského oddelenia a prevádzku ambulancie detskej ústavnej pohotovostnej služby. Dôvodom je nedostatok zdravotníckeho personálu. Predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Ján Fenčák pre TASR uviedol, že samosprávy aktívne spolupracujú s nemocnicou pri hľadaní nových lekárov a mesto Vranov nad Topľou lekárom ponúka byty.



Podľa vyjadrení vedenia nemocnice očakávajú, že obmedzenia budú trvať približne dva mesiace, po ktorých by sa mala situácia stabilizovať. Činnosť detského oddelenia by mala byť obnovená v júni.



Mesto Vranov nad Topľou komunikuje s nemocnicou, potvrdil primátor Ján Ragan. "Spoločne riešime rôzne otázky týkajúce sa jej chodu. Poskytneme byty, aby lekári prišli sem a mohli žiť v našom meste. Ak to bude potrebné, zabezpečíme pre nich aj ďalšie služby zo strany samosprávy, aby sme stabilizovali vranovskú nemocnicu, aby naši občania mali čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť v našom regióne," zdôraznil.



V susednom okrese Trebišov detské oddelenie v nemocnici chýba už viac než rok, uviedol Fenčák. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme spoločne podporili a pomohli nemocnici, aby sme to detské oddelenie udržali v našom okrese," povedal s tým, že vo vranovskej nemocnici sa ročne uskutoční viac ako 1000 pôrodov a deti následne potrebujú dostupnú zdravotnú starostlivosť.



"Dôvodom situácie, ktorá nastala vo vranovskej nemocnici, je náhly pokles počtu zdravotníckych pracovníkov, konkrétne lekárov, pod kritickú hranicu," uviedla Lea Lehotská z komunikačného oddelenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Prevádzka v tomto režime by podľa PSK bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi nariadeniami a v neposlednom rade by viedla k ohrozeniu bezpečnosti pacientov. "K poklesu počtu lekárov došlo z dôvodu zvyšovania ich odbornej kvalifikácie," spresnila s tým, že kraj bude situáciu monitorovať a bude aktívne hľadať riešenia.



PSK uviedol, že v horizonte nasledujúcich dvoch rokov hrozí, že približne polovica ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti nebude schopná ďalšej prevádzky pre nedostatok lekárov z dôvodu ich odchodu do dôchodku. Problémy sú hlavne v periférnych oblastiach kraja, pričom najvypuklejšie problémy sa týkajú špecializačných odborov ako psychiatria, kardiológia, ftizeológia a pneumológia, reumatológia, endokrinológia a všetky pediatrické špecializačné odbory.