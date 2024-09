Samosprávy dolného Liptova združí Ružomberské združenie mesta a obcí

Ružomberok 28. septembra (TASR) - Samosprávy dolného Liptova bude združovať Ružomberské združenie mesta a obcí (RZMO). Jeho členmi bude spolu s okresným mestom Ružomberok aj 24 obcí okresu. Ako informoval ružomberský primátor Ľubomír Kubáň, vznik združenia podporili na svojom tohtotýždňovom rokovaní aj poslanci mestského zastupiteľstva.



Podľa Kubáňa síce RZMO ako súčasť štruktúry Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) funguje už niekoľko rokov, ale len na princípe dobrovoľnosti a bez právneho titulu. "Upozornil som na fakt, že nám v združení chýba právny status a založenie RZMO rieši tento nedostatok. Rovnako ako ružomberské mestské zastupiteľstvo rokovali o založení aj poslanci v 24 obciach nášho okresu, ktoré sú členmi združenia," vysvetlil Kubáň.



Doplnil, že predmetom činnosti RZMO je zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí. "Prioritne je to v oblasti dopravnej a cyklistickej infraštruktúry, privádzania a odvádzania vôd všetkých druhov, budovania kanalizácií, cestných komunikácií, parkovísk, zastávok verejnej dopravy, investícií do energií z obnoviteľných zdrojov, úspor energie, ale aj pri iných cieľoch podobného charakteru a v súlade so zákonom o obecnom zriadení," dodal Kubáň. Ten v združení pôsobí vo funkcii podpredsedu, predsedom RZMO je starosta obce Bešeňová Martin Baran.



V súčasnosti na Slovensku pôsobí 61 regionálnych združení ako samostatných právnických osôb s vlastnými stanovami a orgánmi. Regionálne združenia v rámci funkčného obdobia svojich orgánov delegujú zástupcov do Rady ZMOS a na výročný snem.