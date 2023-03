Samosprávy hornej Nitry chcú investície z fondov smerovať do 4 oblastí

Bojnice 20. marca (TASR) - Región hornej Nitry sa v novom programovacom období plánuje zamerať na realizáciu vodozádržných opatrení, rekonštrukcie miestnych komunikácií či budovanie vodovodov a kanalizácií. Na integrovaných územných investíciách za strategicko-plánovací región Prievidza v rámci Trenčianskeho kraja, ktoré chcú financovať z fondov Európskej únie, sa dohodli zástupcovia samospráv na poslednom sneme Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN).



Investície zhrnuli samosprávy do štyroch oblastí, ich zámerom je, aby ich štát podporil a čo najskôr zrealizoval. Prvou oblasťou sú budovanie vodozádržných opatrení, autobusových zastávok so smart technológiami, rekonštrukcia miestnych komunikácií, výsadba sadov a včelárstvo. Druhá oblasť počíta s budovaním náučných cyklotrás v regióne, ktoré by prepojili mestá a obce hornej Nitry, obnovou pamiatok a kultúrneho dedičstva. Tretiu oblasť investícií chcú samosprávy smerovať do vzdelávania a sociálnej starostlivosti, ako i riešenia energetickej efektívnosti budov, štvrtú do budovania, obnovy a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií.



"Projektové zámery v rámci integrovanej územnej stratégie kraja si dala každá obec bez nejakého rozdielu, to nejdeme nejakým spôsobom obmedzovať, kontrolovať či riešiť. Skôr sme sa zamerali na to, aby sa o zdroje v rámci integrovaných územných investícií mohla uchádzať každá obec," skonštatoval predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec.



Integrované územné investície tvorilo združenie podľa neho na základe zozbieraných údajov z jednotlivých dolín alebo mikroregiónov a postavilo ich tak, aby sa tam každá obec našla.