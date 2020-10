Samosprávy hornej Nitry: Testovaniu chýba legislatívny rámec

Bojnice 22. októbra (TASR) - Samosprávy na hornej Nitre chcú byť súčinné pri celoplošnom testovaní obyvateľov, upozornili však na chýbajúci legislatívny rámec, ktorý sa dotýka zabezpečenia pracovníkov zo strany miest a obcí. Povedal to vo štvrtok po rokovaní s príslušníkmi 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl SR v Bojniciach predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) Vojtech Čičmanec.



„My ako samosprávy sme pripravené a chceme byť súčinné pri zabezpečení celoplošného testovania, lebo si uvedomujeme, aké je to dôležité pre našu spoločnosť. Na druhej strane, je tu mnoho legislatívnych otázok, ústavných práv aj našich zamestnancov, ale aj voličov, ochrana osobných údajov a podobne,“ uviedol Čičmanec.



Poukázal pritom i na skorý termín testovania. „Najhoršie na tom je to, že nemáme čas. Prvé testovanie má byť budúci týždeň. Verím, že sa nám to podarí spoločne zvládnuť. Nakoniec ešte uvidíme, aké bude resumé z Ústredného krízového štábu SR,“ podotkol.



Samosprávy majú tiež delegovať do odberných miest, kde sa bude vykonávať celoplošné testovanie, minimálne dvoch pracovníkov. „V tomto okamihu to skôr vyzerá tak, že ich nemáme dostatok, pretože aj zamestnancami úradov sú mnohokrát ľudia, ktorí sú už v rizikovej skupine. Je tak celkom normálne, že to môžu odmietnuť,“ upozornil ďalej Čičmanec.



Čo je podľa neho najhoršie a na čo poukázali i ďalší starostovia, neexistuje zatiaľ legislatívny rámec, na základe ktorého by mohli zamestnancovi prikázať, aby išiel testovanie vykonávať. „Je to veľmi náročné a zložité. Aj zo zákona je našou povinnosťou svojich zamestnancov chrániť pred nebezpečenstvom, nákazou. Je fakt, že sa bude odoberať biologický materiál,“ ozrejmil.



Čičmanec podľa svojich slov však verí, že sa samosprávam podarí celoplošné testovanie zvládnuť.