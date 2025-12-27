< sekcia Regióny
Samosprávy informujú o korčuľovaní i plavárniach medzi sviatkami
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Kto má chuť si aj medzi sviatkami zašportovať, má možnosť využiť ponuky verejného korčuľovania či plaveckého bazéna. Pripomínajú to samosprávy v hlavnom meste i v Malackách.
Bratislavská Karlova Ves upozorňuje, že tamojšia karloveská plaváreň na Majerníkovej ulici je otvorená aj medzi sviatkami, až do 30. decembra. „Každý deň, aj počas víkendov od 06.00 h do 22.00 h,“ spresnila na sociálnej sieti.
Bratislavský Lamač zasa informuje, že na zimnom štadióne v mestskej časti sú aj v týchto dňoch termíny pre verejné korčuľovanie - v nedeľu (28. 12.) o 15.00 h, v utorok (30. 12.) o 11.00 h.
V Malackách na klzisku v Zámockom parku si môže verejnosť zakorčuľovať v nedeľu (28. 12.) medzi 14.00 h - 19.00 h, v pondelok (29. 12.) od 15.00 h do 18.00 h.
