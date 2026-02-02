< sekcia Regióny
Samosprávy majú posledné dni na úhradu do fondu Prešovského kraja
V minulosti už kraj prostredníctvom krízového fondu pomohol obyvateľom obcí a miest, ktoré zasiahlo napr. zemetrasenie, záplavy, veterná smršť či požiar.
Prešov 2. februára (TASR) - Následky nepredvídateľných prírodných katastrof pomáha zmierniť Prešovský samosprávny kraj (PSK) prostredníctvom svojho krízového fondu. Podmienkou je, aby obce a mestá mali uhradený povinný ročný vklad. Za aktuálny rok ho musia zaplatiť do 28. februára. Kraj upozorňuje, že bez úhrady poplatku nebudú môcť samosprávy čerpať finančné prostriedky. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Pripojiť sa k memorandu a zaplatiť ročný vklad má svoj význam. Nevieme predvídať, kedy náš región postihne nejaká nečakaná mimoriadna udalosť, preto je dobré myslieť dopredu a byť pripravený aj na takéto situácie. Spätný chod sa totiž zaradiť nedá. Stalo sa nám už viackrát, že obec postihla prírodná katastrofa, no nemohli sme jej finančne pomôcť, pretože nemala uhradený poplatok na aktuálny rok. Preto by som rád požiadal primátorov a starostov, aby úhradu ročného vkladu nepodceňovali a vybavili ju v dostatočnom predstihu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
V minulosti už kraj prostredníctvom krízového fondu pomohol obyvateľom obcí a miest, ktoré zasiahlo napr. zemetrasenie, záplavy, veterná smršť či požiar. Len minulý rok poskytol cez tento fond vyše 42.000 eur tým, ktorí sa nečakane ocitli v krízovej situácii pre rozsiahly požiar či silný vietor.
Požadovaný ročný vklad do Nadačného fondu na riešenie krízových situácií pre rok 2026 je 0,10 eura na občana s trvalým pobytom v obci. Ak chcú samosprávy čerpať finančné prostriedky z krízového fondu, musia byť zapojené do memoranda a mať zaplatený ročný vklad na aktuálny rok. V tomto roku je to konkrétne do 28. februára.
Aktuálne je k memorandu pripojených 161 zo 665 obcí. Z nich má zaplatený poplatok na aktuálny rok len 21 obcí. Samosprávy si môžu overiť, či už majú zaplatený poplatok na webe nadácie.
