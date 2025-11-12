Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Samosprávy musia byť pri prípravách pilotných zón pre veternú energiu

Na snímke veterné turbíny pri rakúskej obci Kittsee. Foto: TASR - Tomáš Halász

Dokument predložený pološtátnou spoločnosťou JESS navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta.

Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zdôrazňuje nevyhnutnosť zapojenia dotknutých obcí a krajov do procesu prípravy pilotných zón pre rozvoj veternej energie. Celý proces musí byť podľa krajskej samosprávy transparentný a participatívny. Uvádza sa to v stanovisku krajskej samosprávy k dokumentácii Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Západ, ktorú predložila Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Vzhľadom na charakter dokumentácie, ktorá neurčuje konkrétne stavby a investora, ale vytvára všeobecný rámec pre ich budúce povoľovanie a hodnotí vhodnosť územia pre veterné elektrárne, sme toho názoru, že ide o koncepčný strategický dokument v oblasti energetiky a územného plánovania, ktorý podlieha procesu strategického posudzovania SEA,“ uvádza sa v stanovisku TTSK. Až po ukončení strategického posúdenia SEA bude možné podľa krajskej samosprávy posudzovať jednotlivé zámery výstavby veterných elektrární v procese EIA.

Zastupiteľstvo TTSK na stredajšom zasadnutí odporučilo predsedovi kraja Jozefovi Viskupičovi vykonať potrebné kroky vedúce k okamžitému stretnutiu s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Úradom podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, so zástupcami dotknutých regiónov, obcí a miest, združením SK8 a ZMOS z dôvodu potreby transparentnosti a participatívnosti procesu prípravy pilotných zón pre rozvoj veternej energie.

Dokument predložený pološtátnou spoločnosťou JESS navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. „Navrhovaná činnosť v tomto rozsahu je v rozpore so záväznými regulatívmi Územného plánu regiónu TTSK,“ doplnila krajská samospráva. Dotknuté mestá a obce podpísali na minulotýždňovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární.
