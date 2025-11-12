< sekcia Regióny
Samosprávy musia byť pri prípravách pilotných zón pre veternú energiu
Dokument predložený pološtátnou spoločnosťou JESS navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zdôrazňuje nevyhnutnosť zapojenia dotknutých obcí a krajov do procesu prípravy pilotných zón pre rozvoj veternej energie. Celý proces musí byť podľa krajskej samosprávy transparentný a participatívny. Uvádza sa to v stanovisku krajskej samosprávy k dokumentácii Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Západ, ktorú predložila Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Vzhľadom na charakter dokumentácie, ktorá neurčuje konkrétne stavby a investora, ale vytvára všeobecný rámec pre ich budúce povoľovanie a hodnotí vhodnosť územia pre veterné elektrárne, sme toho názoru, že ide o koncepčný strategický dokument v oblasti energetiky a územného plánovania, ktorý podlieha procesu strategického posudzovania SEA,“ uvádza sa v stanovisku TTSK. Až po ukončení strategického posúdenia SEA bude možné podľa krajskej samosprávy posudzovať jednotlivé zámery výstavby veterných elektrární v procese EIA.
Zastupiteľstvo TTSK na stredajšom zasadnutí odporučilo predsedovi kraja Jozefovi Viskupičovi vykonať potrebné kroky vedúce k okamžitému stretnutiu s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Úradom podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, so zástupcami dotknutých regiónov, obcí a miest, združením SK8 a ZMOS z dôvodu potreby transparentnosti a participatívnosti procesu prípravy pilotných zón pre rozvoj veternej energie.
Dokument predložený pološtátnou spoločnosťou JESS navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. „Navrhovaná činnosť v tomto rozsahu je v rozpore so záväznými regulatívmi Územného plánu regiónu TTSK,“ doplnila krajská samospráva. Dotknuté mestá a obce podpísali na minulotýždňovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární.
