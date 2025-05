Samosprávy: Na realizáciu projektov v regiónoch nemáme dobré podmienky

Bratislava 26. mája (TASR) - Samosprávy vítajú podporu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v čerpaní regionálnych eurofondov. Na ich čerpanie však nemajú na Slovensku vytvorené dobré podmienky. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS) tak reagovali na vyjadrenie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý), ktorý v piatok (23. 5.) priblížil, že vláda nechce zobrať samosprávam peniaze z Programu Slovensko.



Samosprávy sa zhodli na tom, že aktuálne pre ne konsolidácia verejných financií predstavuje náročné výzvy z hľadiska zabezpečenia kvalitných služieb občanov, ale aj zabezpečenia udržateľného rozvoja regiónov. Zdroje z fondov EÚ majú pre ne nezastupiteľnú finančnú pomoc pri odstraňovaní investičného deficitu a v mnohých prípadoch predstavujú jediný finančný zdroj pre investície. Samosprávy preto ešte koncom apríla vyzvali vládu, aby nesiahala na finančné zdroje, ktoré sú pre ne určené, a to celkovo vo výške 400 miliónov eur.



Zároveň chápu, že MIRRI má obavy z nízkeho čerpania eurofondov, avšak mnohé výzvy podľa nich boli zverejnené oneskorene a rovnako sa menili aj podmienky po ich zverejnení, čo spôsobilo opakované prerábanie projektovej dokumentácie. Samosprávy majú záujem o realizáciu projektov, tie si však často vyžadujú náročnú prípravu. Preto odmietajú, aby sa problém nízkeho a neefektívneho čerpania eurofondov riešil zásahmi do alokácií nástrojov územného rozvoja, keďže najvážnejšie príčiny tohto stavu sú najmä na strane štátu. Zachovanie súčasnej výšky alokácie Programu Slovensko pre samosprávy je preto v súčasnosti jediným spôsobom, ako zabezpečiť ďalší rozvoj ich územia.



„Rozdielna pripravenosť regiónov a miest často súvisí s tým, či sa im podarilo už v minulosti vybudovať odborné tímy, či mali predchádzajúce skúsenosti a aké zázemie na projektovú prípravu im bolo vytvorené,“ dodal predseda ZMOS Jozef Božik s tým, že samosprávam chýba stabilné prostredie, v ktorom by sa projekty dali pripravovať bez opakovaných zásahov do už rozpracovaných návrhov či žiadostí.