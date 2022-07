Samosprávy na rieke Slaná vítajú vyhlásenie mimoriadnej situácie

Rožňava/Tornaľa 22. júla (TASR) – Mestá Rožňava a Tornaľa, ležiace na rieke Slaná, vítajú vyhlásenie mimoriadnej situácie na znečistenom toku, no očakávali, že takýto krok urobí vláda skôr. Samosprávy sú však pripravené byť pri riešení problému nápomocné.



"Aj keď toto rozhodnutie mohlo prísť už skôr, vnímam to pozitívne, pretože rieka Slaná bola dlhodobo zdrojom vody pre záhradkárov, mestské kúpalisko, zavlažovanie ihrísk a taktiež pre život vodných živočíchov," poznamenal pre TASR primátor Rožňavy Michal Domik. Ako dodal, mesto má v danej veci oklieštené kompetencie, situáciu však pripomienkuje a monitoruje.



Rozhodnutie vyhlásiť na rieke Slaná mimoriadnu situáciu víta aj mesto Tornaľa v okrese Revúca, kadiaľ rieka tečie smerom na juh k hranici s Maďarskom. Samospráva však očakávala vyhlásenie mimoriadnej situácie skôr a o probléme diskutovala aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou počas jej pracovného výjazdu na Gemer.



"Mesto ako také bude úzko spolupracovať a poskytne súčinnosť podľa požiadaviek kompetentných orgánov. Mesto nie je dodávateľom pitnej vody, napriek tomu sleduje aktuálny vývoj situácie a je pripravené kedykoľvek v rámci svojich možností poskytnúť pomoc," skonštatovala pre TASR samospráva.



Ako potrebný a zodpovedný krok vnímajú vyhlásenie mimoriadnej situácie na rieke Slaná okresné úrady (OÚ) v Rožňave, Revúcej a Rimavskej Sobote. V rámci svojich kompetencií sú tiež pripravené participovať na riešení aktuálnej situácie.



"Je kľúčové prijímať ďalšie opatrenia, predovšetkým zastavenie vytekania banských vôd do vodného toku, ale aj ďalšie dlhodobé riešenia potrebné na revitalizáciu vodného toku a obnovy flóry a fauny," uviedol v stanovisku pre TASR OÚ v Rožňave. Ako povedal prednosta OÚ v Revúcej Igor Škvarla, vyhlásenie mimoriadnej situácie umožní rýchlejšie čerpanie financií potrebných na riešenie environmentálneho problému.



Mimoriadnu situáciu na rieke Slaná vyhlásila vláda v stredu (20. 7.), platí pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Cieľom je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie zhoršovania ukazovateľov kvality vôd a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti so znečistením rieky.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.