Na východe riešia problém so zvýšením cien za stavebný materiál

Prešov 23. apríla (TASR) – Zvýšenie cien stavebných materiálov a tým súvisiace problémy pri realizácii rozpracovaných projektov riešia aktuálne viaceré samosprávy na východnom Slovensku. Verejné obstarávania totiž realizovali s cenami, ktoré sa však medzitým zmenili a dodávatelia požadujú zvýšenie ceny diel.



"Máme projekt, ktorý je zameraný na výstavbu materskej školy. V marci v roku 2021 sme podpísali zmluvu s dodávateľom, ktorá vychádza z projektovej dokumentácie a rozpočtu rokov 2019 a 2020. Tam sú cenové relácie na vtedajšie obdobie," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza s tým, že dodávateľ stavby ich už vyzval, aby aktualizovali ceny.



"Sme v štádiu rokovania. Pomohla by nám zmena podmienok, ktoré sú stanovené v zákone o verejnom obstarávaní, aby sme neboli vystavení riziku," vysvetlil Brendza s tým, že výška nenávratného príspevku na projekt predstavuje 700.000 Eur.



Mesto Prešov ako príklad uviedlo výstavbu nového objektu v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata, kde museli opakovať verejné obstarávanie. Pôvodne vysúťažený zhotoviteľ totiž žiadal zvýšenie ceny diela približne o 30 percent.



"Tejto žiadosti sme nevyhoveli, keďže by došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní," povedal hovorca Prešova Vladimír Tomek. Firma napokon odstúpila od zmluvy s mestom. Aktuálne podľa hovorcu evidujú požiadavky na zvýšenie ceny diela po podpise zmluvy aj od ďalších dodávateľov a snažia sa to aktívne komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby predišli ďalším odstúpeniam od zmlúv.



Mesto Svidník sa podľa jeho primátorky Marcely Ivančovej istí tým, že pred každým verejným obstarávaním si dáva robiť aktualizáciu rozpočtu a obstaráva tak s aktuálnymi cenami. "Realizujeme teraz veľkú investičnú akciu, výstavbu haly zimného štadióna, kde zatiaľ z dôvodu zvýšenia cien nemáme zvýšenie koncovej ceny. Veríme, že to tak zostane aj naďalej," skonštatovala Ivančová.



Avšak do projektu na vybudovanie zelenej strechy na jednej z materských škôl išli so sumou, ktorá sa po aktualizácii rozpočtu pred verejným obstarávaním zvýšila približne o 70.000 eur. Mesto sa napriek tomu rozhodlo projekt realizovať.



ÚVO podľa jeho hovorkyne Janky Zvončekovej situáciu súvisiacu s nárastom cien v stavebníctve začal proaktívne riešiť ešte minulý rok. Ako spresnila, z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý podlieha európskym smerniciam, sú pravidlá jasné. "Nákupcovia môžu podpisovať dodatky s tým, že ich musia vedieť zdôvodniť, teda musia uniesť takzvané dôkazné bremeno v súlade so zákonom," uviedla.